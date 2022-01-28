Кроме жертв стрельбы, есть пострадавшие. Они – в больницах, в самом тяжелом состоянии молодая военная Жанна Шарова.
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Дата прощания с жертвами стрельбы
С погибшими на заводе "Южмаш" в Днепре нацгвардейцами, которых накануне расстрелял 20-летний Артем Рябчук, будут прощаться 29 января.
Среди погибших есть 4 военных и 1 гражданская женщина, дежурившая на проходной:
- 21-летний старший солдат Леонид Черник – родом из Новой Каховки на Херсонщине,
- 21-летний младший сержант Александр Драган – из Березино Одесской области,
- старший лейтенант Александр Буганов,
- старший солдат Артем Левковский,
- контролер КПП Вера Лебединец.
Напомним, семьям погибших в результате стрельбы на заводе выплатят денежную помощь в размере 1,8 миллиона гривен.
Стрельба на "Южмаше" в Днепре: коротко
- В ночь на 27 января срочник Артем Рябчук открыл огонь по нацгвардейцам, которые должны были нести стражу на заводе "Южмаш".
- Кроме 5 погибших, в стрельбе пострадали 5 человек.
- После содеянного Рябчук вместе с оружием покинул завод. Однако впоследствии нацгвардеец попросил случайную женщину позвонить в полицию и рассказать, где он находится.
- Рябчука задержали в селе Подгородном Днепропетровской области.
- Ему предъявили подозрение сразу по трем статьям.