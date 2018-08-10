Трамп вдвое повысил цены на турецкие сталь и алюминий

Президент США Дональд Трамп заявил о повышении тарифов на турецкие сталь и алюминий из-за ухудшения отношений с Анкарой.

Об этом глава США сообщил в своем Twitter.

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"Я только что согласовал удвоение тарифов на сталь и алюминий относительно Турции, поскольку их валюта, турецкая лира, быстро снижается против нашего очень сильного доллара! Теперь алюминий будет 20%, а сталь – на 50%. Наши отношения с Турцией сейчас не хорошие!" –говорится в сообщении.