В консульстве США предупредили своих граждан о возможных нападениях террористов.

Что было раньше Боль турецкого народа – наша боль, – Зеленский о теракте в Стамбуле

Туристам рекомендовали прежде быть бдительными "в местах, которые часто посещают жители Запада", а также:

избегать мест скопления народа и толпы,

не доверять незнакомцам,

следить за сайтом посольства, "чтобы быть в курсе последних предупреждений и сообщений для граждан США".

Практически аналогичные советы дает своим гражданам и консульствам Франции, Испании и МИД Германии. Осторожность не помешает всем туристам, в том числе украинцам, которым пришлось бежать от войны.

Потенциально опасные города Турции

Интересно, что в предупреждении от итальянского консульства перечислены города, в которых туристам рекомендуется "соблюдать осторожность". Среди них названы:

Стамбул,

Анкара,

Измир,

а также "самые известные туристические и прибрежные направления".

Следует напомнить, что в туристической части Стамбула 13 ноября раздался взрыв. Тогда ранения получили 81 человек и 6 человек погибли. Взрыв раздался в 16:20 за Анкарой на улице Истикляль. На место инцидента выехали врачи, спасатели и правоохранители. Власти запретили журналистам проводить прямые трансляции и перекрыли улицу.

Почему сейчас заговорили о возможных терактах

В Стокгольме под турецким посольством данско-шведский политик Расмус Палудан сжег Коран – священную книгу для мусульман. После этого в Турции подчеркнули, что не будут поддерживать вступление Швеции в НАТО. В конце концов, процесс вступления в Альянс для этого государства действительно временно приостановился.

В Финляндии видят русский след в этой провокации. Об этом заявил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто. Он намекнул, что Россия может быть причастна, ведь срыв североатлантической интеграции выгоден Кремлю