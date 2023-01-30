У консульстві США попередили своїх громадян про можливі напади терористів.

Що було раніше Біль турецького народу – наш біль, – Зеленський про теракт у Стамбулі

Туристам рекомендували насамперед бути пильними "у місцях, які часто відвідують мешканці Заходу", а також:

уникати місць скупчення народу та натовпу,

не довіряти незнайомцям,

стежити за сайтом посольства, "щоб бути в курсі останніх попереджень та повідомлень для громадян США".

Практично аналогічні поради дає своїм громадянам та консульства Франції, Іспанії та МЗС Німеччини. Обережність не завадить всім туристам, зокрема й українцям, яким довелося тікати від війни.

Потенційно небезпечні міста Туреччини

Цікаво, що у попередженні від італійського консульства перераховані міста, в яких туристам рекомендується "дотримуватися обережності". Серед них названі:

Стамбул,

Анкара,

Ізмір,

а також "найвідоміші туристичні та прибережні напрямки".

Варто нагадати, що у туристичній частині Стамбула 13 листопада пролунав вибух. Тоді поранення отримали 81 людина та ще 6 осіб загинули. Вибух пролунав о 16:20 за Анкарою на вулиці Істікляль. На місце інциденту одразу виїхали лікарі, рятувальники та правоохоронці. Влада заборонила журналістам проводити прямі трансляції та перекрила вулицю.

Чому зараз заговорили про можливі теракти

У Стокгольмі під турецьким посольством дансько-шведський політик Расмус Палудан спалив Коран – священну книгу для мусульман. Після цього у Туреччині підкреслили, що не підтримуватимуть вступ Швеції до НАТО. Зрештою процес вступу до Альянсу для цієї держави й справді тимчасово призупинився.

У Фінляндії бачать російський слід у цій провокації. Про це заявив глава МЗС Фінляндії Пекка Хаавісто. Він натякнув, що Росія може бути причетною, адже зрив північноатлантичної інтеграції вигідний Кремлю.