Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко сообщил, что задержали украинских моряков еще 10 июля.
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Украинских моряков арестовали в Турции
Турецкие правоохранители задержали в порту Искендерун судно MSC CAPUCINE R под флагом Либерии,
– отметил Николенко.
Экипаж состоит из 24 украинцев и одного иностранца.
Уже 11 июля прокуратура Искендеруна арестовала капитана судна и 3 его помощников. Все – граждане Украины. Их обвиняют в контрабанде наркотиков.
Дипломаты помогают задержанных украинцам
Представитель МИД рассказал, что Посольство Украины в Турции оказывает задержанным консульскую помощь. "Наши граждане обеспечены адвокатом и переводчиком, консулы поддерживают связь с их родными", – подчеркнул он.
Кроме того, украинское дипучреждение обратилось к турецкой стороне с запросом на получение доступа к материалам следствия и посещение украинских моряков.
Остальные члены экипажа сейчас находятся на борту судна. Они участвуют в расследовании как свидетели.
Украинских моряков задержали в порту Искендеруна: смотрите карту