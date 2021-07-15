Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко сообщил, что задержали украинских моряков еще 10 июля.

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Украинских моряков арестовали в Турции

Турецкие правоохранители задержали в порту Искендерун судно MSC CAPUCINE R под флагом Либерии,

– отметил Николенко.

Экипаж состоит из 24 украинцев и одного иностранца.

Уже 11 июля прокуратура Искендеруна арестовала капитана судна и 3 его помощников. Все – граждане Украины. Их обвиняют в контрабанде наркотиков.

Дипломаты помогают задержанных украинцам

Представитель МИД рассказал, что Посольство Украины в Турции оказывает задержанным консульскую помощь. "Наши граждане обеспечены адвокатом и переводчиком, консулы поддерживают связь с их родными", – подчеркнул он.

Кроме того, украинское дипучреждение обратилось к турецкой стороне с запросом на получение доступа к материалам следствия и посещение украинских моряков.

Остальные члены экипажа сейчас находятся на борту судна. Они участвуют в расследовании как свидетели.

Обратите внимание! В Испании 27 марта задержали 3 украинских моряков с судна Albatros Guard VSL. Все потому, что на корабле обнаружили 18 тонн наркотиков. Моряки заявили, что не знали, что было в мешках, которые они транспортировали.

Украинских моряков задержали в порту Искендеруна: смотрите карту