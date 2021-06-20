В полиции говорят, что, вероятно, девушку лишил жизни 15-летний юноша. Жертва была с ним знакома.
Ранее В Никополе обнаружили мертвой 15-летнюю девушку, которую искали 5 дней
Парень задушил девушку и убежал
Еще 14 июня парень, по предварительной информации, задушил девушку на пустыре. После преступления он сразу убежал.
Что известно об исчезновении девушки в Никополе
- В полицию мать девушки обратилась 15 июня.
- Женщина рассказала, что накануне вечером ее дочь пошла гулять и не вернулась домой.
- На розыск ребенка бросили все службы полиции. Приобщили также военных, нацгвардейцев и волонтеров.
- Они проверили парки, пляжи, вокзалы и заброшенные здания.
- К пропавшей правоохранителям привела служебная собака.
Смотрите видео поисков девушки. Видео Нацполиции: