Игорь Сулима пожаловался на то, что полиция проигнорировала заявление Зинченко, в котором тот просил отреагировать должным образом на угрозы убийством со стороны дочери Ирины Фарион.

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Какое решение постановил суд

Так, адвокат Зинченко в своем обращении выражал недовольство работой руководителя Национальной полиции во Львовской области, ведь тот не внес сведений об уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований.

Дело в том, что 5 августа Вячеслав Зинченко написал заявление в полицию об открытии уголовного производства и проведения расследования из-за угрозы убийством со стороны дочери Ирины Фарион – Софии Семчишин. Речь идет о ситуации, которая произошла во время избрания меры пресечения подозреваемому.

Во время перерыва дочь Фарион в присутствии журналистов начала высказываться к моему подзащитному и угрожала убийством. Там присутствовала судебная охрана, прокуроры и, к сожалению, никто не остановил (Софию Семчишин – 24 Канал),

– сказал Сулима.

По его словам, имеются видеодоказательства инцидента. За действия Семчишин предусмотрена уголовная ответственность, подчеркнул адвокат.

Впрочем, судья Галицкого районного суда жалобу Сулимы не удовлетворила. Тот планирует подавать апелляцию.

Напомним, что родители подозреваемого в убийстве Фарион 18-летнего Зинченко рассказали о ходе дела.