Защита обвиняемых считает, что суд может вынести приговор по делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова до конца 2020 года. Ранее обвиняемых выпустили под залог.

В то же время защита считает, что в случае победы подозреваемые в убийстве будут восстановлены в должности. Об этом говорится в материале РБК-Украина.

Актуально Годовщина убийства 5-летнего Кирилла Тлявова: как это было и что с подозреваемыми полицейскими сейчас

Адвокат Виктор Чевгуз отметил, что суд может длиться еще примерно 6 месяцев. За это время удастся рассмотреть все материалы дела.

Чевгуз уверен, что в случае победы в суде обвиняемые Приходько и Петровец будут "в обязательном порядке" восстановлены на службе.

Важно ГБР нас игнорирует, – адвокат об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова

Главное об убийстве 5-летнего мальчика