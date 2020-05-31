Убийство Кирилла Тлявова: суд может вынести приговор до конца 2020 года
Защита обвиняемых считает, что суд может вынести приговор по делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова до конца 2020 года. Ранее обвиняемых выпустили под залог.
В то же время защита считает, что в случае победы подозреваемые в убийстве будут восстановлены в должности. Об этом говорится в материале РБК-Украина.
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Адвокат Виктор Чевгуз отметил, что суд может длиться еще примерно 6 месяцев. За это время удастся рассмотреть все материалы дела.
Чевгуз уверен, что в случае победы в суде обвиняемые Приходько и Петровец будут "в обязательном порядке" восстановлены на службе.
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Главное об убийстве 5-летнего мальчика
- 31 мая 2019 года двое полицейских, их друг и подросток отдыхали на одном из дворов. Мужчины выпивали и стреляли по металлическим банкам. Одна из пуль попала в 5-летнего Кирилла Тлявова. Ребенок боролся за свою жизнь, но вечером 3 июня умер.
- В момент преступления компания мужчин и подростка ничего не подозревали. Гуляния продолжались, а под утро полицейских нашли возле кафе "Белочка" в другом районе города.
- Сначала полицейские Переяслава-Хмельницкого утверждали, что 4 детей гуляли на улице, когда 5-летний мальчик по неосторожности поскользнулся и упал на асфальт на камень, из-за чего и получил травму головы.
- Лишь 5 ноября, то есть через 5 месяцев после трагедии, по делу об убийстве Кирилла Тлявова установили 4 обвиняемых: инспектор водной полиции Иван Приходько, полицейский Владимир Петровец, их друг Дмитрий Кривошей и 17-летний сын Петровца Станислав.