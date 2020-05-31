Захист обвинувачених вважає, що суд може винести вирок у справі про вбивство 5-річного Кирила Тлявова до кінця 2020 року. Раніше обвинувачених випустили під заставу.

Водночас захист вважає, що у разі перемоги підозрювані у вбивстві будуть відновлені на посаді. Про це мовиться у матеріалі РБК-Україна.

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Адвокат Віктор Чевгуз зазначив, що суд може тривати ще приблизно 6 місяців. За цей час вдасться розглянути всі матеріали справи.

Чевгуз упевнений, що у разі перемоги в суді обвинувачені Приходько і Петровець будуть "в обов'язковому порядку" поновлені на службі.

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