Вбивство Кирила Тлявова: суд може винести вирок до кінця 2020 року
Захист обвинувачених вважає, що суд може винести вирок у справі про вбивство 5-річного Кирила Тлявова до кінця 2020 року. Раніше обвинувачених випустили під заставу.
Водночас захист вважає, що у разі перемоги підозрювані у вбивстві будуть відновлені на посаді. Про це мовиться у матеріалі РБК-Україна.
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Адвокат Віктор Чевгуз зазначив, що суд може тривати ще приблизно 6 місяців. За цей час вдасться розглянути всі матеріали справи.
Чевгуз упевнений, що у разі перемоги в суді обвинувачені Приходько і Петровець будуть "в обов'язковому порядку" поновлені на службі.
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Головне про вбивство 5-річного хлопчика
- 31 травня 2019 року двоє поліцейських, їхній друг та підліток відпочивали на одному з подвір'їв. Чоловіки випивали та стріляли по металевих банках. Одна з куль влучила у 5-річного Кирила Тлявова. Дитина боролася за своє життя, але надвечір 3 червня померла.
- У момент злочину компанія чоловіків та підлітка нічого не підозрювали. Гуляння продовжувалися, а під ранок поліцейських знайшли біля кафе "Білочка" в іншому районі міста.
- Спершу поліцейські Переяслава-Хмельницького стверджували, що 4 дітей гуляли на вулиці, коли 5-річний хлопчик з необережності посковзнувся та впав на асфальт і камінь, через що й отримав травму голови.
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Лише 5 листопада, тобто через 5 місяців після трагедії, у справі про вбивство Кирила Тлявова стало 4 обвинувачених: інспектор водної поліції Іван Приходько, поліцейський Володимир Петровець, їхній друг Дмитро Кривошей і 17-річний син Петровця Станіслав.