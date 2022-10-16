Их приговорили к 40 годам лишения свободы. Кроме того, они обязаны выплатить по 43 000 евро судебных издержек в течение трех лет и отдать доходы, полученные преступным путем, в размере примерно 50 000 евро.

Важно Сын Дафны Каруаны Галиции назвал виновных в смерти матери

Отмечается, что на суде братья согласились отменить поданное в суд ходатайство о признании своей невиновности в обмен на более мягкий приговор. В конце концов, оба мужчины признали себя виновными по всем шести пунктам обвинения прокуратуры, среди которых убийство.

Предварительно Альфреду и Джорджу Дегиорджо грозило пожизненное лишение свободы в случае непризнания своей вины в убийстве журналистки.

Что известно об убийстве журналистки

16 октября 2017 года на Мальте в результате взрыва автомобиля погибла журналистка Дафна Каруана Галиция, которая расследовала коррупционные преступления в рамках проекта Panama Papers и обвиняла в коррупции мальтийского премьер-министра.

Журналистка расследовала возможную причастность мальтийских властей к итальянско-ливийской афере по контрабанде дизельного горючего.

Трем мужчинам предъявлены обвинения в подрыве бомбы в автомобиле. Среди них:

братья Альфред и Джордж Дегиорджо,

их друг Винсент Мускат.

Они были арестованы в декабре 2017 года. В феврале 2021 года суд Мальты приговорил Муската к 15 годам лишения свободы за причастность к подрыву.

Добавим, что тысячи жителей Мальты 22 октября 2017 года вышли на демонстрацию за справедливость в столице страны Валетти после убийства журналистки. Демонстранты требовали скорейшего расследования этого случая и прекращения коррупции.