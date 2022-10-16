Их приговорили к 40 годам лишения свободы. Кроме того, они обязаны выплатить по 43 000 евро судебных издержек в течение трех лет и отдать доходы, полученные преступным путем, в размере примерно 50 000 евро.
Важно Сын Дафны Каруаны Галиции назвал виновных в смерти матери
Отмечается, что на суде братья согласились отменить поданное в суд ходатайство о признании своей невиновности в обмен на более мягкий приговор. В конце концов, оба мужчины признали себя виновными по всем шести пунктам обвинения прокуратуры, среди которых убийство.
Предварительно Альфреду и Джорджу Дегиорджо грозило пожизненное лишение свободы в случае непризнания своей вины в убийстве журналистки.
Что известно об убийстве журналистки
16 октября 2017 года на Мальте в результате взрыва автомобиля погибла журналистка Дафна Каруана Галиция, которая расследовала коррупционные преступления в рамках проекта Panama Papers и обвиняла в коррупции мальтийского премьер-министра.
Журналистка расследовала возможную причастность мальтийских властей к итальянско-ливийской афере по контрабанде дизельного горючего.
Трем мужчинам предъявлены обвинения в подрыве бомбы в автомобиле. Среди них:
- братья Альфред и Джордж Дегиорджо,
- их друг Винсент Мускат.
Они были арестованы в декабре 2017 года. В феврале 2021 года суд Мальты приговорил Муската к 15 годам лишения свободы за причастность к подрыву.
Добавим, что тысячи жителей Мальты 22 октября 2017 года вышли на демонстрацию за справедливость в столице страны Валетти после убийства журналистки. Демонстранты требовали скорейшего расследования этого случая и прекращения коррупции.