Їх засудили до 40 років позбавлення волі. Крім того, вони зобов'язані виплатити по 43 000 євро судових витрат протягом трьох років і віддати доходи, отримані злочинним шляхом, у розмірі приблизно 50 000 євро.

Важливо Син Дафни Каруани Галіції назвав винних у смерті матері

Зазначається, що на суді брати погодилися скасувати подане до суду клопотання про визнання своєї невинуватості в обмін на більш м'який вирок. Зрештою, обидва чоловіки визнали себе винними за всіма шістьма пунктами звинувачення прокуратури, серед яких вбивство.

Попередньо, Альфреду та Джорджу Дегіорджо загрожувало довічне позбавлення волі в разі невизнання своєї провини у вбивстві журналістки.

Що відомо про вбивство журналістки

16 жовтня 2017 року на Мальті внаслідок вибуху автівки загинула журналістка Дафна Каруана Галіція, яка розслідувала корупційні злочини в рамках проєкту Panama Papers та звинувачувала у корупції мальтійського прем'єр-міністра.

Журналістка розслідувала можливу причетність мальтійської влади до італійсько-лівійської афери з контрабанди дизельного пального.

Трьом чоловікам висунули обвинувачення у підриві бомби в автомобілі. Серед них:

брати Альфред та Джордж Дегіорджо,

їхній друг Вінсент Мускат.

Їх заарештували у грудні 2017 року. У лютому 2021 року суд Мальти засудив Муската до 15 років позбавлення волі за причетність до підриву.

Додамо, що тисячі жителів Мальти 22 жовтня 2017 року, вийшли на демонстрацію за справедливість у столиці країни Валетті після вбивства журналістки. Демонстранти вимагали якнайшвидшого розслідування цього випадку і припинення корупції.