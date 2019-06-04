Убийство 5-летнего мальчика пьяными полицейскими: началось заседание суда
Голосеевский районный суд Киева начал рассматривать дело о принятии меры пресечения двум полицейским, которых подозревают в убийстве 5-летнего мальчика Кирилла в Переяслав-Хмельницком.
Под здание суда стянули несколько десятков силовиков.
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Источник: 24 канал
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