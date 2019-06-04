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      ПОЛИЦЕЙСКИЕ УБИЛИ 5-ЛЕТНЕГО МАЛЬЧИКА ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019
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      Убийство 5-летнего мальчика пьяными полицейскими: началось заседание суда

      34 Читати новину українською
      Суд в Киеве избирает меру пресечения убийцам 5-летнего мальчика
      Суд в Киеве избирает меру пресечения убийцам 5-летнего мальчика / Коллаж 24 канала

      Голосеевский районный суд Киева начал рассматривать дело о принятии меры пресечения двум полицейским, которых подозревают в убийстве 5-летнего мальчика Кирилла в Переяслав-Хмельницком.

      Под здание суда стянули несколько десятков силовиков.

      Читайте также: Полицейские убили 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова: все, что нужно знать о трагедии

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      Теги: Жертвы Новости Украины Полиция Криминальные новости Новости Киева Судьи Полицейские убили 5-летнего мальчика Новости политики
      Источник: 24 канал
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