В конце суток, 9 июня, в Одесской области и в других регионах нашего государства прозвучала воздушная тревога. Впоследствии после полуночи стало известно, что эту область атакуют российские дроны иранского производства типа "Шахед".

Смотрите также Во многих областях тревога: в небе над Одесщиной продолжалась боевая работа, на город падали обломки.

Что известно о пострадавших и жертвах из-за этого удара, информирует 24 Канал со ссылкой на ОК "Юг", а также местные телеграм-каналы.

Атака на Одессу

Отметим, что сначала были официальные сообщения от ОК "Юг", что Одессу атакуют беспилотники и следует позаботиться о безопасности, ведь даже обломки дронов могут натворить немало бед. К сожалению, так и случилось.

Около 02:30 там сообщили, что из-за падения обломка вспыхнул пожар в одном из жилых домов и есть 3 погибших. Однако силам ПВО удалось сбить все "Шахеды".

Пожар площадью 50 квадратных метров оперативно ликвидирован. Трое гражданских погибли. Взрывной волной повреждено несколько многоквартирных домов вокруг,

– говорится в сообщении.

Там отмечено, что 10 человек были ранены. Телеграм-каналы более подробно расписывали о нескольких пострадавших из-за этой атаки. Собственно пострадали:

5-летняя девочка из-за попадания обломка в голову – ее госпитализировали;

85-летняя женщина также из-за обломка;

42-летняя женщина при таких же обстоятельствах.

Пожар в Одессе из-за падения обломка: смотрите видео

Обломок дрона попал в жилой дом / фото "Суспильне"

Пожар в Одессе в результате атаки / фото Гончаренко

Кроме того, в результате падения одной из вражеских воздушных целей образовалась воронка на одной из детских площадок Одессы.

Последствия падения вражеского БПЛА на детскую площадку: видео (есть нецензурная лексика, 18+)

Это очередное доказательство того, что следует быть осмотрительным во время каждого обстрела, ведь российские ракеты и беспилотники часто попадают в гражданские объекты или падают вблизи них.

В каких еще областях была тревога

Отметим, что сообщения об опасности в ночь с 9 на 10 июня также звучали в следующих областях: