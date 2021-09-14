Об этом заявил председатель Государственного агентства лесных ресурсов Юрий Болоховец. И добавил, что Украина фактически работает уже по европейским ценам.

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Болоховец: Рынок в Украине был интересным, когда можно было дешево купить нелегальную древесину

Чиновник отметил, что не видит больших угроз после принятия закона о рынке древесины ни с точки зрения сохранения лесного фонда, ни насчет поддержки украинского бизнеса.

Есть прецеденты импорта сырья из стран ЕС. Поэтому ажиотажного спроса со стороны экспортеров или иностранных игроков мы не ожидаем,

– подчеркнул глава Госагентства лесных ресурсов.

По его словам, украинский рынок был интересным, когда здесь можно было дешево купить нелегальную древесину. Но эти времена уже прошли. К тому же отечественным переработчикам стоит задуматься над развитием бизнеса и усилением конкурентоспособности.

Болоховец рассказал, что сейчас большинство в Украине занимается банальным распилом леса. Вместо этого необходимо:

углублять переработку;

увеличивать добавленную стоимость продукции.

Мораторий на экспорт древесины в Украине: что известно

Верховная Рада в апреле 2015 года приняла закон, который наложил 10-летний запрет на экспорт лесоматериалов в необработанном виде. Мораторий на вывоз всех пород, кроме сосны, начал действовать с 1 ноября 2015 года. Древесные породы сосны попали под запрет экспорта с 1 января 2017 года.

Народные депутаты в октябре 2020 года внесли в Раду законопроект "О рынке древесины". Документ "направлен на развитие рыночных отношений в лесопромышленном комплексе, с целью обеспечения древесных потребностей потребителей на принципах свободной и добросовестной конкуренции и устойчивого использования лесных ресурсов".