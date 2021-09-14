Об этом заявил председатель Государственного агентства лесных ресурсов Юрий Болоховец. И добавил, что Украина фактически работает уже по европейским ценам.

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Болоховец: Рынок в Украине был интересным, когда можно было дешево купить нелегальную древесину

Чиновник отметил, что не видит больших угроз после принятия закона о рынке древесины ни с точки зрения сохранения лесного фонда, ни насчет поддержки украинского бизнеса.

Есть прецеденты импорта сырья из стран ЕС. Поэтому ажиотажного спроса со стороны экспортеров или иностранных игроков мы не ожидаем,
подчеркнул глава Госагентства лесных ресурсов.

По его словам, украинский рынок был интересным, когда здесь можно было дешево купить нелегальную древесину. Но эти времена уже прошли. К тому же отечественным переработчикам стоит задуматься над развитием бизнеса и усилением конкурентоспособности.

Болоховец рассказал, что сейчас большинство в Украине занимается банальным распилом леса. Вместо этого необходимо:

  • углублять переработку;
  • увеличивать добавленную стоимость продукции.

Мораторий на экспорт древесины в Украине: что известно

Верховная Рада в апреле 2015 года приняла закон, который наложил 10-летний запрет на экспорт лесоматериалов в необработанном виде. Мораторий на вывоз всех пород, кроме сосны, начал действовать с 1 ноября 2015 года. Древесные породы сосны попали под запрет экспорта с 1 января 2017 года.

Народные депутаты в октябре 2020 года внесли в Раду законопроект "О рынке древесины". Документ "направлен на развитие рыночных отношений в лесопромышленном комплексе, с целью обеспечения древесных потребностей потребителей на принципах свободной и добросовестной конкуренции и устойчивого использования лесных ресурсов".