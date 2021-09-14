Про це заявив голова Державного агентства лісових ресурсів Юрій Болоховець. І додав, що Україна фактично працює вже за європейськими цінами.

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Болоховець: Ринок в Україні був цікавим, коли можна було дешево купити нелегальну деревину

Посадовець зауважив, що не бачить великих загроз після ухвалення закону про ринок деревини ні з погляду збереження лісового фонду, ні щодо підтримки українського бізнесу.

Є прецеденти імпорту сировини з країн ЄС. Тому ажіотажного попиту з боку експортерів чи закордонних гравців ми не очікуємо,

– підкреслив очільник Держагентства лісових ресурсів.

За його словами, український ринок був цікавим, коли тут можна було дешево купити нелегальну деревину. Але ці часи вже минулі. До того ж вітчизняним переробникам варто замислитись над розвитком бізнесу та посиленням конкурентоздатності.

Болоховець розповів, що наразі більшість в Україні займається банальним розпилом лісу. Натомість потрібно:

поглиблювати переробку;

збільшувати додану вартість продукції.

Мораторій на експорт деревини в Україні: що відомо

Верховна Рада у квітні 2015 року прийняла закон, який наклав 10-річну заборону на експорт лісоматеріалів в необробленому вигляді. Мораторій на вивіз всіх порід, крім сосни, почав діяти з 1 листопада 2015 року. Деревні породи сосни потрапили під заборону експорту з 1 січня 2017 року.

Народні депутати у жовтні 2020 року внесли до Ради законопроєкт "Про ринок деревини". Документ "спрямований на розвиток ринкових відносин у лісопромисловому комплексі, з метою забезпечення деревиною потреб споживачів на принципах вільної і добросовісної конкуренції та сталого використання лісових ресурсів".