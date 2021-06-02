Об этом рассказала генеральный прокурорка Ирина Венедиктова во время совещания руководителей правоохранительных органов 1 июня.

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Венедиктова в своем отчете ссылалась на данные независимой организации Internet Watch Foundation. По результатам исследования этой организации Украина вошла в тройку лидеров поставщиков детской порнографии в мире. Генпрокурор ошеломила, что ежедневно 5 тысяч устройств загружают порнографию в сети.

Печальная статистика

По данным Совета Европы, каждый пятый ребенок хоть раз в жизни переживал сексуальное насилие.

По словам Венедиктовой, в 2020 году количество таких случаев увеличилось на 10% , а в 2021 году – на треть.

, а в 2021 году – на треть. В большинстве случаев сексуальное насилие совершают люди из близкого окружения детей, а в 30% случаев – родственники.

Обратите внимание! 17 марта в Украине вступил в силу закон об усилении ответственности за сексуальную эксплуатацию детей. Он закрепляет в законодательстве определение понятия "детская порнография". Теперь максимальное наказание предусматривает до 8 лет заключения.