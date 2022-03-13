По словам Радуцкого, ввиду ситуации, Украина более или менее обеспечена лекарствами. Закупки продолжаются.

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Актуальная ситуация с лекарством в Украине

Михаил Радуцкий добавил, что за последнее время Украина получила более 500 тонн лекарств. Речь идет и о государственных закупках, и о гуманитарной помощи. В частности, 12 марта государство получило более 20 тонн лекарств , которые предоставило правительство Индии.

Радуцкий заявил, что этот груз уже находится на логистическом складе во Львове, который вскоре будут развозиться по стране. По словам народного избранника, следует понимать, что на сегодняшний день есть проблемы с логистикой, поскольку некоторые дороги заблокированы врагом. Так что этот процесс стал сложнее, однако все равно продолжается.

Радуцкий о ситуации с лекарствами в Украине: смотреть видео

Относительно очередей у ​​аптек Радуцкий выделил несколько моментов:

правительство будет делать все, чтобы в аптеках были лекарства;

с другой стороны, жители Украины, особенно с хроническими болезнями, пытаются создать определенный запас для себя;

кроме того, сейчас бесперебойно работают либо те аптеки, которые находятся в коммунальной собственности, либо в больницах;

эти же категории аптек будут быстрее всего получать новые поступления.

Радуцкий подчеркнул, что сейчас главная задача украинского правительства, чтобы людям из этих очередей было, что приобрести в аптеках.