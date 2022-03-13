За словами Радуцького, зважаючи на ситуацію, Україна більш-менш забезпечена ліками. Закупівлі продовжуються.

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Актуальна ситуація з ліками в Україні

Михайло Радуцький додав, що за останній час Україна отримала понад 500 тонн ліків. Йдеться і про державні закупівлі, і про гуманітарну допомогу. Зокрема, 12 березня держава отримала понад 20 тонн ліків, які надав уряд Індії.

Радуцький заявив, що цей вантаж уже знаходиться на логістичному складі у Львові, який невдовзі будуть розвозити по країні. За словами народного обранця, варто розуміти, що на сьогодні є проблеми з логістикою, оскільки деякі дороги заблоковані ворогом. Тож цей процес став складнішим, проте все одно триває.

Радуцький про ситуацію з ліками в Україні: дивитися відео

Щодо черг біля аптек Радуцький виділив кілька моментів:

уряд буде робити все, щоб в аптеках були ліки;

з іншої сторони, жителі України, особливо з хронічними хворобами, намагаються створити певний запас для себе;

крім того, зараз безперебійно працюють або ті аптеки, які знаходять у комунальній власності, або в лікарнях;

ці ж категорії аптек будуть найшвидше отримувати нові надходження.

Радуцький наголосив, що наразі головне завдання українського уряду, щоб людям з цих черг було, що купити в аптеках.

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