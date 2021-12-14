Почему для чествования участников ликвидации катастрофы на ЧАЭС выбрали именно 14 декабря? Дело в том, что 30 ноября 1986 года завершили строительство саркофага над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС. А 14 декабря в газете "Правда" напечатали сообщение о том, что госкомиссия приняла в эксплуатацию комплекс защитных сооружений.

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Как появился День ликвидатора

Этот день еще называют Днем ликвидатора. Еще в 1986 году участники ликвидации собрались вместе, чтобы отметить свою первую победу.

В 1994 году общественные организации чернобыльцев обратились с письмом к руководителям государства и предложили учредить в календаре день участников ликвидации Чернобыльской катастрофы. Тогда официальное решение так и не одобрили, но ликвидаторы самостоятельно начали отмечать эту дату.

Указ об утверждении этой памятной даты президент подписал только 10 ноября 2006 года.

Заметим, что в ликвидации катастрофы на ЧАЭС принимали участие более 650 тисяч человек из бывшего Советского Союза. Из них более половины были с УССР.



Памятник ликвидаторам аварии на АЭС в Чернобыле / Фото "Википедия"

Известные ликвидаторы-"водолазы"

Многим известна история о 3 ликвидаторах катастрофы, которых прозвали "водолазами". На самом деле это были инженеры и все 3 выжили после выполнения своей задачи, хотя сетью гуляет ряд статей о том, что герои якобы умерли от лучевой болезни. Как все было на самом деле?

После взрыва на ЧАЭС в апреле 1986 года около 185 тонн расплавленного ядерного материала из разрушенного реактора расплавляли нижние слои конструкций под собой. Под ними в резервуаре скапливалась вода, которую использовали во время тушения пожара в первые дни после аварии. Ее объем тогда оценили в 19 тысяч тонн.

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В случае, если бы активная зона (теплоносители) достигли воды, мог произойти повторный взрыв. Поэтому разработали такой план: 3 человека должны были отправиться через затопленные камеры четвертого реактора к теплоносителю, найти 2 запорных клапана и открыть их, спустив воду.



Ликвидаторы-"водолазы" катастрофы на ЧАЭС / Фото poglyad.tv

В известном минисериале от HBO "Чернобыль" показано, будто бы добровольцами согласились идти 3 человек: старший инженер Алексей Ананенко, инженер среднего звена Валерий Беспалов и начальник смены Борис Баранов. Да, это были именно эти 3 мужчин, однако Ананенко рассказывал, что они не были добровольцами, а получили приказ сверху и просто выполняли свою работу. Кстати, Ананенко отрицал то, что им предлагали какое-то вознаграждение за эту операцию (в сериале – это 400 рублей и повышение). Правда, дали после выполнения задания премию в 80 рублей.

Как прошла операция

Когда пожарные откачали воду из затопленных туннелей, тогда туда пришлось спускаться инженерам. Эта миссия выпала на смену Ананенко, которая работала в тот день. Сам он пошел, так как знал, где расположены заслонки – несведущему человеку найти их в темноте между трубами и арматурой было бы непросто.

Помогал старший инженер Беспалов, а контролировал всю операцию начальник смены Баранов.

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"В этом и заключалась основная сложность – для манипуляций с задвижками 4ГТ-21 и 4ГТ-22 необходимо было спуститься в "ноль ноль первый" коридор, который после аварии был подтоплен радиоактивной водой, которая сливалась из высших отметок", – рассказал спустя много лет Ананенко.



"Водолазы"-ликвидаторы аварии на ЧАЭС / Фото 5 канал

Фактором риска было облучение от воды, так как никто не знал, как будет меняться ее активность на пути продвижения вглубь коридора, и поэтому нельзя было спрогнозировать величину полученной дозы,

– добавил инженер-ликвидатор.

Именно поэтому он попросил предоставить гидрокостюмы – чтобы хоть как-то защититься от радиоактивной воды. При этом не было защиты для лица, только обычные респираторы "Лепесток". Каждому "водолазу" дали также по 2 ионизационные дозиметра: 1 прикрепили на груди, другой – на лодыжке, чтобы измерять радиацию от воды.

Ананенко рассказывал, что сама операция прошла без осложнений.

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Просто открыли задвижки и сразу появился шум. Мы поняли – вода ушла. И нам оставалось только вернуться и подняться,

– рассказал ликвидатор о финише задачи.

При этом Ананенко передавал слова Беспалова о том, что им приходилось проходить участки с очень высоким "радиационным давлением", в частности у входа в транспортный коридор разрушенного 4 блока. Впрочем, серьезного облучения им тогда удалось избежать.

Ананенко также рассказывал, что после задания им никто не аплодировал и водку они не пили, как это было показано в сериале.

Героями себя не чувствовали, чувствовали себя как обычно,

– сказал ликвидатор.



Современное фото одного из трех "водолазов" Алексея Ананенко

СМИ писали о том, что все 3 героев погибли от лучевой болезни, но это не соответствует действительности. Все 3 выжили и продолжали работать на ЧАЭС.

Баранов умер в 2005 году, а Беспалов и Ананенко живут по соседству на киевской Троещине.

Всех 3 героев президент наградил в 2018 году Орденом "За мужество" III степени, только Баранова – посмертно.

Как в целом проходила ликвидация аварии на ЧАЭС

Для ликвидации последствий аварии создали правительственную комиссию во главе с заместителем председателя Совета министров СССР Борисом Щербиной. В 30-километровую зону вокруг ЧАЭС стали прибывать специалисты, командированные для работы на аварийном блоке и вокруг него, а также воинские части – как регулярные, так и сформированные из срочно вызванных резервистов.

Ликвидаторы в течение 3 недель сбросили с вертолетов 4 тысячи тонн смеси песка, бора, свинца и глины. Благодаря этому удалось изолировать реактор 4-го энергоблока, который продолжал излучать радиацию, и остановить дальнейшее загрязнение почвы.



Процесс ликвидации аварии на ЧАЭС / Фото Минобороны Украины

Чтобы не заразились грунтовые воды и Днепр, инженерные войска соорудили вокруг АЭС защитную стену, глубина которой местами доходила до 30 метров. Также насыпали дамбы на реке Припять.

Чтобы уменьшить радиационный фон, в июне 1986 года 90 тысяч человек начали возводить над 4-м реактором ЧАЭС специальный бетонный "саркофаг". За рекордные 205 дней над энергоблоком возвели изоляционное сооружение, известное как "Укрытие".

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История одного ликвидатора

Свою историю о том, как боролся с последствиями катастрофы на ЧАЭС, год назад рассказал в СМИ ликвидатор, заместитель председателя Харьковской городской общественной организации "Союз Чернобыль" Тарон Тунян.

Я был старшим в машине БРДМ химразведки. Нам скомандовали надеть противогазы и химзащиту. У меня до сих пор перед глазами стоит такая картина: когда мы одевались, я заметил, что кошка хотела перебежать нам дорогу, но посреди дороги упала и умерла. Я тогда подумал, что происходит что-то страшное. Куда мы едем, что произошло – нам не объясняли,

– рассказал ликвидатор.

Руководство выдало карманные дозиметры в виде калейдоскопа со шкалой до 25 рентген и большие переносные дозиметры – до 1200 рентген. Работа заключалась в том, чтобы замерять радиацию на территории 4-го энергоблока и вокруг. Когда Тунян с коллегами впервые зашли на ЧАЭС, маленькие дозиметры зашкаливали. Большие приборы также зашкаливали в определенных точках 4-го реактора. Через 3 дня маленькие дозиметры забрали, объяснив, что они не работают, испорчены.



Тарон Тунян с собратьями / Фото 1986.org.ua

Каждый вечер солдатам записывали в специальные карточки полученную дозу облучения, по 1,5 – 2 рентгена. Тунян отметил, что реальная доза была в десятки раз больше.

Мы также расчищали лопатами то, что разбросали вертолеты для тушения пожара: песок, свинец и др. На машинах БРДМ везли рабочих на станцию ​​и обратно – они работали в 3 восьмичасовые смены, работа по ликвидации велась круглосуточно,

– рассказал ликвидатор.

Ликвидаторы испытывали симптомы с первых секунд: металлический привкус во рту, тошнота и рвота, шелушение кожи, ужасная головная боль. С четырьмя последними симптомами Тунян живет до сих пор, постоянно лечится, как и все чернобыльцы.

Мужчина также рассказал, что ликвидаторы почти ничего не знали о радиации с медицинской точки зрения. Единственное, что им приказали, – постоянно ходить в противогазах. Ликвидаторы спали в респираторах. Ежедневно после работы их меняли. Использованные – сжигали. По словам Туняна, врачам тогда запретили ставить диагноз "лучевая болезнь". В конце концов, после выполнения всех задач на ЧАЭС мужчина поехал домой, в Армению.

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Крылатые фразы о ликвидаторов

После аварии на ЧАЭС возникли или стали популярными ряд крылатых выражений и фраз. Часть из них касается именно ликвидаторов катастрофы. Другие – высмеивают неэффективные действия советской власти и средства борьбы с радиоактивным загрязнением.

Шитики

Шитиками работники ЧАЭС называли радиацию. "Шитики летают", – говорили между собой работники после мелких аварий на ней. С момента запуска первого энергоблока в 1975 году аварий было немало. О них КГБ сообщало высшему руководству, но точное количество их до сих пор неизвестно.

После аварии на ЧАЭС 26 апреля 1986 года и ликвидации ее последствий шитиками называли болезни, которыми из-за полученных доз радиации страдали ликвидаторы и эвакуированные из зоны отчуждения. Говорили: "от шитиков в горле першит", "от шитиков хорошо лечиться самогоном".

Робот Вася

Так называли ликвидаторов, которых отправляли расчищать крышу 4-го энергоблока. Работали по несколько минут. Через 2 года после аварии количество ликвидаторов достигало 240 тысяч человек. Людей привлекали к работам, потому что техника не выдерживала высоких доз радиации. Советские роботы постоянно давали сбои.



Ликвидаторы расчищают крышу 4-го энергоблока ЧАЭС / Фото jnsm.com.ua

Известна история о том, как робот с челябинского тракторного завода, попав в реактор, просто застыл на месте. Для ликвидации последствий аварии несколько роботов предоставила Япония, однако они также не работали, а 2 из них после получаса работы упали с крыши реактора.

Был популярным анекдот: "Для ликвидации последствий аварии на ЧАЭС привезли 3 японских работа. 2 из них сломались, а третий убежал".

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Намордник или бабочка

Так называли маску, которая защищала от радиации. Однако по воспоминаниям очевидцев, в условиях высокой радиации даже в маске было трудно работать. Один из ликвидаторов аварии, автослесарь Владимир Прилепа вспоминал, что не все осознавали важность техники безопасности и работы в маске. Возможно, потому что не понимали всю серьезность аварии.

"Мы, те, кто прибыл из закрытых городов, понимали, что с радиацией шутки плохи, а вот, например, жители Подмосковья проявляли удивительную беспечность. Помню, 1 товарищ стоит и курит у самого 4-го блока. Я ему: "Ну, зачем ты это делаешь? Опасно же со всех сторон! Жить расхотелось?". Ну, он меня, разумеется, слушать не стал... Хотя в условиях сильной радиации даже в маске работать тяжело", – рассказывал ликвидатор.

Дозики

Так называли солдат срочной службы, которые прибывали для ликвидации последствий аварии. Часто их отправляли на работы без официального приказа. Поэтому впоследствии такие солдаты не могли доказать, что были ликвидаторами и получили высокую дозу облучения.

Смотрите видео о ликвидаторах последствий катастрофы на ЧАЭС: