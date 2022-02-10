В желтой зоне осталась только Полтавская область. Впрочем, еще вчера в нее входили также Кировоградская, Днепропетровская, Запорожская области. Еще два региона – красные. Остальные – в оранжевой зоне.
Актуально Почти 42 тысячи больных COVID-19 в Украине за сутки
Красная зона
В зоне карантина с самыми жесткими ограничениями находятся две области:
- Ивано-Франковская,
- Ровненская.
Однако, с завтрашнего дня, 11 февраля, она будет расширена. Ограничения будут усилены в Закарпатской, Луганской и Хмельницкой областях.
Показатели заболеваемости
В целом уровень заболеваемости по Украине составляет 1 249 при норме не менее 75 на 100 тысяч населения. Также превышен уровень госпитализаций – в 18 регионах при определенном индикаторе 60 на 100 тысяч населения.
В то же время показатель загруженности коек с кислородом не превышен ни в одном регионе Украины.
Уровень заболеваемости в Украине высокий / Инфографика Минздрава
Ситуация с COVID-19 ухудшается
- За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 41 694 случая коронавирусной болезни COVID-19, среди инфицированных 3 486 детей.
- В больницы попали 4 128 человек с COVID-19 или подозрением на недуг. От осложнений коронавируса умерли 280 пациентов.
- Больше всего новых случаев в Одесской области – почти 4 тысячи. Высокий прирост также в Киеве (3 880 случаев), Житомирской (2 602) и Днепропетровской (2 420) областях.
- С начала пандемии COVID-19 в Украине зарегистрировали 4 421 741 случай заболевания коронавирусом, в частности, 102 167 – летальные.