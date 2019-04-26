20:19
26 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС ЧЕРНОБЫЛЬ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ООН
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: В России печатают монеты с Зеленским. Приключения Ким Чен Ына в России
      Вєсті Кремля
      21:42, 24 апреля
      Вести.UA: Борьба за трон Парубия. Зеленский против коррупции
      Вєсті.UA
      20:54, 25 апреля
      Почему экологическая электростанция засыпала окрестные села радиоактивным пеплом: расследование
      ЦРУ
      12:21, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Дипломатия – от застоя до независимости
      Згадати все
      22:35, 24 апреля
      Телеканал новостей 24 Программы Сделано в Украине
      ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС ЧЕРНОБЫЛЬ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ООН

      Украинец, который придумал первый в мире противогаз и спас тысячи жизней

      Сделано в Украине 85 Читати новину українською

      Потомок волынских дворян Николай Зелинский в 1915 году был директором лаборатории при Министерстве финансов и занимался очисткой спирта. Однако впоследствии химик придумал свой способ защиты от химической атаки и вместе с товарищем создал первый противогаз.

      Первые химические атаки

      22 апреля 1915 года поле боя в Бельгии накрыло желто-зеленое облако. В воздухе ощущался аромат ананасов и перца. Именно так впервые в истории войско Кайзера применило химическое оружие. Хлор вызвал удушливый кашель, боль в груди, в легких собиралась вода, а через несколько дней человек умирал.

      Читайте также: Чернобыльская катастрофа: короткая история трагедии, которая навсегда запечатлелась в памяти

      Подобное действие имел и фосген, но его узнавали по запаху гнилой рыбы. А третий вид газа – он же и самый коварный – горчичный. Тот поражал все влажные части тела – глаза, потную кожу, промокшие в траншеях ноги.

      Солдаты начинали блевать, теряли зрение, а тело покрывалось волдырями. Только за первые 3 недели этот газ убил и тяжело травмировал 14 тысяч солдат. Артиллерия навсегда изменила свое лицо – теперь боялись не только снаряда, но и веществ, которые он высвобождал.

      Оборудование для защиты

      Пока химики придумывали все более сложные формулы для поражения человеческого организма, другие пытались придумать защиту. Вот только эти средства были жалкими.

      Все начиналось с обычных повязок, промоченных в специальных растворах. Такие маски плохо держались на лице, приходилось поддерживать их рукой, кроме того они пересыхали быстрее, чем растворялся газ. Вскоре повязки заменили на фланелевые мешки со стеклами для глаз и французские маски-рыльце Тамбютю.

      Використовували і фланелеві мішки зі скельцями для очей
      Использовали и фланелевые мешки со стеклами для глаз

      Англичане, к примеру, использовали "шлем Пи-8" с мундштуком для выдоха. Вот только смоченная ткань не могла уберечь от всех видов газа – нужно было найти универсальное средство.

      Украинец, который придумал первый противогаз

      Николай Зелинский исследовал уникальные свойства активированного угля. Его пористая поверхность была способна абсорбировать большое количество вредных веществ. К тому же уголь – дешевый и доступный материал.

      Вместе с инженером Кумантом они проектировали контейнер с металлическими сетками, между которыми перекладывали слои угля. К ним прикрепляли оранжевую резиновую шапку.

      Перші протигази врятували багато життів
      Первые противогазы спасли много жизней

      Но такой противогаз имел свои недостатки – резина со временем трескалась и рвалась, пластины угля ломались, перетирались, поэтому солдаты часто вдыхали мелкий уголь. Но несмотря на это – средство спасало от всех имеющихся в то время видов газа. Зелинский получал с фронта благодарственные письма, а его противогазы изготавливали и для союзных войск.

      Усовершенствование противогазов

      Инженеры других стран тоже не медлили и предлагали новые конструкции. Каждая следующая модель становилась не только более надежной в облаке распыленного газа, но и удобной в пользовании. Специальные тренинги проходил и медицинский персонал. Не забывали и о боевых животных – проектировали противогазы для лошадей и собак.

      Читайте также: Украинец, который сделал прорыв в медицине – изобрел лекарство против туберкулеза

      Уже к концу Первой мировой войны заводы по производству противогазов в США имели вполне отлаженные процессы. Изобретатель украинского происхождения никаких вознаграждений за свое творение не получил, хотя, по другим данным, и не просил. Мол, обогащаться на войне не хочет.

      blog_ava
      Какой будет погода на Пасху и майские праздники: прогноз
      сегодня
      7895
      Теги: Новости Украины История Оружие Новости США Химическая промышленость Сделано в Украине
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Трамп хочет заключить ядерное соглашение с Россией и Китаем: что это значит
      сегодня , 20:01 Трамп хочет заключить ядерное соглашение с Россией и Китаем: что это значит
      Світлана Попова 45
      Галицкий сепаратизм: кто придумал эту идею и почему вредно ее распространять
      сегодня , 19:04 Галицкий сепаратизм: кто придумал эту идею и почему вредно ее распространять
      Євгенія Мазур 207
      Різниця в мільйони голосів: скільки насправді українців підтримали Зеленського та Порошенка
      сегодня , 17:30 Різниця в мільйони голосів: скільки насправді українців підтримали Зеленського та Порошенка
      Віталій Шабунін 464
      Чорнобиль нікуди не дівся – ми живемо на радіаційній пороховій діжці
      сегодня , 17:17 Чорнобиль нікуди не дівся – ми живемо на радіаційній пороховій діжці
      Віталій Ковач 572
      Как выйти из Великого поста без вреда для здоровья: действенные секреты от экспертов
      сегодня , 16:00 Как выйти из Великого поста без вреда для здоровья: действенные секреты от экспертов
      Настя Сукач 668
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук