Украинец, который придумал первый в мире противогаз и спас тысячи жизней

Потомок волынских дворян Николай Зелинский в 1915 году был директором лаборатории при Министерстве финансов и занимался очисткой спирта. Однако впоследствии химик придумал свой способ защиты от химической атаки и вместе с товарищем создал первый противогаз.

Первые химические атаки

22 апреля 1915 года поле боя в Бельгии накрыло желто-зеленое облако. В воздухе ощущался аромат ананасов и перца. Именно так впервые в истории войско Кайзера применило химическое оружие. Хлор вызвал удушливый кашель, боль в груди, в легких собиралась вода, а через несколько дней человек умирал.

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Подобное действие имел и фосген, но его узнавали по запаху гнилой рыбы. А третий вид газа – он же и самый коварный – горчичный. Тот поражал все влажные части тела – глаза, потную кожу, промокшие в траншеях ноги.

Солдаты начинали блевать, теряли зрение, а тело покрывалось волдырями. Только за первые 3 недели этот газ убил и тяжело травмировал 14 тысяч солдат. Артиллерия навсегда изменила свое лицо – теперь боялись не только снаряда, но и веществ, которые он высвобождал.

Оборудование для защиты

Пока химики придумывали все более сложные формулы для поражения человеческого организма, другие пытались придумать защиту. Вот только эти средства были жалкими.

Все начиналось с обычных повязок, промоченных в специальных растворах. Такие маски плохо держались на лице, приходилось поддерживать их рукой, кроме того они пересыхали быстрее, чем растворялся газ. Вскоре повязки заменили на фланелевые мешки со стеклами для глаз и французские маски-рыльце Тамбютю.



Использовали и фланелевые мешки со стеклами для глаз

Англичане, к примеру, использовали "шлем Пи-8" с мундштуком для выдоха. Вот только смоченная ткань не могла уберечь от всех видов газа – нужно было найти универсальное средство.

Украинец, который придумал первый противогаз

Николай Зелинский исследовал уникальные свойства активированного угля. Его пористая поверхность была способна абсорбировать большое количество вредных веществ. К тому же уголь – дешевый и доступный материал.

Вместе с инженером Кумантом они проектировали контейнер с металлическими сетками, между которыми перекладывали слои угля. К ним прикрепляли оранжевую резиновую шапку.



Первые противогазы спасли много жизней

Но такой противогаз имел свои недостатки – резина со временем трескалась и рвалась, пластины угля ломались, перетирались, поэтому солдаты часто вдыхали мелкий уголь. Но несмотря на это – средство спасало от всех имеющихся в то время видов газа. Зелинский получал с фронта благодарственные письма, а его противогазы изготавливали и для союзных войск.

Усовершенствование противогазов

Инженеры других стран тоже не медлили и предлагали новые конструкции. Каждая следующая модель становилась не только более надежной в облаке распыленного газа, но и удобной в пользовании. Специальные тренинги проходил и медицинский персонал. Не забывали и о боевых животных – проектировали противогазы для лошадей и собак.

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Уже к концу Первой мировой войны заводы по производству противогазов в США имели вполне отлаженные процессы. Изобретатель украинского происхождения никаких вознаграждений за свое творение не получил, хотя, по другим данным, и не просил. Мол, обогащаться на войне не хочет.