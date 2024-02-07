Об этом рассказала руководитель отдела логистики Metinvest Polska Юлия Мезенцева в интервью ведущему польскому изданию Puls Biznesu.

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По ее словам, самая большая проблема – транспортировка товаров через польско-украинскую границу и перевалка в портах, которые препятствуют поставке на наш рынок и транзиту морскими путями.

Польско-украинское соглашение предусматривает, что шесть поездов в день со сталью и рудой должны проходить по широкой колее на пункте пропуска Медыка. На самом деле пропускают три – четыре, поскольку польская пограничная и железнодорожная администрации предоставляют приоритет другому транспорту. Поэтому мы часто вынуждены долго ждать на границе, что увеличивает наши расходы. За каждый час простоя нам приходится платить 1,9 швейцарских франков за коммерческий вагон,

– отмечает Юлия Мезенцева.

Она предполагает, что одной из причин больших очередей на границе могли стать недавние протесты польских перевозчиков и фермеров. И надеется, что приостановление протестов будет способствовать бесперебойной перевозке автомобильным и железнодорожным транспортом – ведь после пересечения границы транспортные перевозки через Польшу осуществляются достаточно эффективно.

Есть проблемы также и с перевалкой грузов в портах – она слишком медленная. Это может быть вызвано нехваткой персонала в терминалах.

Сыпучие грузы, такие как железная руда и уголь, перегружаются гораздо быстрее, чем металлопродукция. Перевалка в польских портах проходит в четыре раза медленнее, чем на черноморских терминалах,

– отмечает Юлия Мезенцева.

Несмотря на трудности, Группа Метинвест заинтересована в построении долгосрочных бизнес-отношений на польском рынке, подчеркнула Мезенцева: компания готова нарабатывать решения вместе с польской стороной, чтобы упростить таможенные процедуры и транспортировку.