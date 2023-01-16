Ликвидированные государственные предатели были представителями пророссийских запрещенных партий: ОПЗЖ, "Блока Владимира Сальдо", Оппоблока, "Руси Единой", КПУ, "Державы". Также в список ликвидированных попали один представитель "Нашего края" и нардеп "Слуги народа", в прошлом "регионал".
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Кто был ликвидирован
Среди политиков-предателей украинское подполье ликвидировало:
- Алексея Журавко,
- Ивана Сушко,
- Павла Слободчикова,
- Дмитрия Савлученко,
- Алексея Ковалева,
- Алексея Ременюка,
- Кирилла Стремоусова,
- Максима Зубарева,
- Олега Бойко,
- Юрия Онищука,
- Владимира Струка,
- Аскяра Лайшева.
Также были удачные покушения на "правохранителей", перешедших на темную сторону. Правоохранителей-коллаборантов ликвидировали преимущественно с помощью взрывчатки. Больше всего из них удалось ликвидировать на временно оккупированных территориях Запорожской области.
Когда больше всего ликвидировали украинских предателей
Для украинского подполья и ВСУ наиболее результативными месяцами были август и ноябрь. Четырех предателей ликвидировали в августе, а также совершили три покушения.
В ноябре ликвидировали трех предателей, в том числе самопровозглашенного председателя Акимовского поселкового совета Максима Зубарева и заместителя главы Херсонской оккупационной администрации Кирилла Стремоусова, возглавившего десятку главных госпредателей 2022 года.
Политическая память должна хранить информацию не только о живых, но и о мертвых предателях. История не должна забывать их имена. Граждане должны помнить о том, что они сделали для помощи врагу, совершающему геноцид нашего народа,
– сказала лидер Движения ЧЕСТНО Вита Думанская.