Об этом сообщил председатель Комитета ВР Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

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Он пояснил, что определенные задержки со снабжением связаны с логистическими проблемами, которые спровоцировало российское вторжение. Это касается и поставок безрецептурных успокоительных.

Эти медпрепараты, преимущественно, отечественного производства. Все украинские предприятия фармацевтической отрасли уже наладили их изготовление. Думаю, в ближайшие дни успокоительных также будет достаточно в аптеках,

– сказал Радуцкий.

Также он сообщил, что уже состоялись закупки гормональных препаратов.

Самое важное то, что аптеки сегодня возобновили работу и работают там, где это возможно.

Радуцкий заверил, что Минздрав в ближайшее время решит вопрос доставки лекарств в регионы, где продолжаются активные боевые действия.

Однако, по его словам, может возникать дефицит других медицинских препаратов и средств, что тоже связано с логистическими проблемами.

Поэтому украинцев просят не провоцировать дефицит лекарств и не закупать больше, чем нужно. Согласно рекомендациям, запасы стоит делать не более, чем на месяц.