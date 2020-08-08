Национальная полиция и "Укрзализныця" договорились о программе усиления безопасности в транспорте. Разговоры об этом начались за нападение на Анастасию Луговую в вагоне поезда Мариуполь – Киев.

Этот инцидент стал отправной точкой для создания новой программы безопасности, которую Укрзализныця нуждалась и раньше. Об этом рассказал исполнительный директор филиала Юго-западной железной дороги Артем Миронович в комментарии одному из украинских телеканалов, пишет 24 канал.

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Проблема в том, что у нас отсутствует полиция сопровождения поездов для обеспечения безопасности. Этот случай у нас квалифицировался как инцидент,

– пояснил Миронович.

Он отметил, что для Укрзализныци это было беспрецедентным случаем. Впрочем в то же время это является весомым импульсом для принятия необходимых мер по безопасности.

"Сегодня мы уже осуществляем эти шаги. Думаю, через неделю мы будем готовы представить совместную программу с полицией по обеспечению безопасности в наших поездах", – резюмировал руководитель Юго-западной железной дороги.

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