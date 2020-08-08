Укрзализныця планирует усиление безопасности в поездах: как это будет выглядеть
Национальная полиция и "Укрзализныця" договорились о программе усиления безопасности в транспорте. Разговоры об этом начались за нападение на Анастасию Луговую в вагоне поезда Мариуполь – Киев.
Этот инцидент стал отправной точкой для создания новой программы безопасности, которую Укрзализныця нуждалась и раньше. Об этом рассказал исполнительный директор филиала Юго-западной железной дороги Артем Миронович в комментарии одному из украинских телеканалов, пишет 24 канал.
К слову С охраной и видеокамерами: в Укрзализныце предлагают меры для безопасности пассажиров
Проблема в том, что у нас отсутствует полиция сопровождения поездов для обеспечения безопасности. Этот случай у нас квалифицировался как инцидент,
– пояснил Миронович.
Он отметил, что для Укрзализныци это было беспрецедентным случаем. Впрочем в то же время это является весомым импульсом для принятия необходимых мер по безопасности.
"Сегодня мы уже осуществляем эти шаги. Думаю, через неделю мы будем готовы представить совместную программу с полицией по обеспечению безопасности в наших поездах", – резюмировал руководитель Юго-западной железной дороги.
Основное об избиении и попытке изнасилования Анастасии Луговой
- Ужасное событие произошло в ночь на 1 августа в поезде, следовавшем из Мариуполя в Киев. В купе, в котором спали журналистка с ребенком, пробрался пьяный мужчина – Виталий Рудзько.
- Он несколько раз ударил женщину по голове. От криков женщины проснулся ее малолетний сын, нападавший хотел ударить и его, но Луговая молила этого не делать и предложила нападающему перейти в другое купе.
- Впоследствии женщине удалось вырваться от злоумышленника, она просила о помощи и стучала в разные купе, впрочем, на нее не реагировали. Приютила ее проводница из другого вагона. Тогда же об инциденте сообщили начальнику поезда, который приказал охранять Рудзька до прибытия в Киев.
- В Киеве мужчину задержали правоохранители. Подозреваемый может загреметь за решетку на 7 лет. Сейчас его заключили под стражу в СИЗО на 2 месяца без права внесения залога.
- Известно, что ранее Рудзько уже был осужден трижды.
- Муж потерпевшей сказал, что их 6-летний сын Захар впервые пойдет к психологу.