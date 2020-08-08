Національна поліція й Укрзалізниця домовилися про програму посилення безпеки в транспорті. Розмови про це почалися через напад на Анастасію Лугову у вагоні потяга Маріуполь – Київ.

Цей інцидент став відправною точкою для створення нової програми безпеки, яку Укрзалізниця потребувала й раніше. Про це розповів виконавчий директор філії Південно-західної залізниці Артем Миронович у коментарі одному з українських телеканалів, пише 24 канал.

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Проблема в тому, що в нас відсутня поліція супроводу поїздів для гарантування безпеки. Цей випадок у нас кваліфікувався як інцидент,

– пояснив Миронович.

Він зазначив, що для Укрзалізниці це було безпрецедентним випадком. Втім водночас це є вагомим імпульсом для вживання необхідних заходів з безпеки.

"Сьогодні ми вже здійснюємо ці кроки. Думаю, через тиждень ми будемо готові представити спільну програму з поліцією щодо гарантування безпеки в наших поїздах", – резюмував керівник Південно-західної залізниці.

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