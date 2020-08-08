Укрзалізниця планує посилення безпеки в потягах: як це виглядатиме
Національна поліція й Укрзалізниця домовилися про програму посилення безпеки в транспорті. Розмови про це почалися через напад на Анастасію Лугову у вагоні потяга Маріуполь – Київ.
Цей інцидент став відправною точкою для створення нової програми безпеки, яку Укрзалізниця потребувала й раніше. Про це розповів виконавчий директор філії Південно-західної залізниці Артем Миронович у коментарі одному з українських телеканалів, пише 24 канал.
До слова З охороною та відеокамерами: в Укрзалізниці пропонують заходи для безпеки пасажирів
Проблема в тому, що в нас відсутня поліція супроводу поїздів для гарантування безпеки. Цей випадок у нас кваліфікувався як інцидент,
– пояснив Миронович.
Він зазначив, що для Укрзалізниці це було безпрецедентним випадком. Втім водночас це є вагомим імпульсом для вживання необхідних заходів з безпеки.
"Сьогодні ми вже здійснюємо ці кроки. Думаю, через тиждень ми будемо готові представити спільну програму з поліцією щодо гарантування безпеки в наших поїздах", – резюмував керівник Південно-західної залізниці.
Основне про побиття та спробу зґвалтування Анастасії Лугової
- Жахлива подія сталася в ніч проти 1 серпня у поїзді, що прямував з Маріуполя до Києва. До купе, в якому спали журналістка з дитиною, пробрався п'яний чоловік – Віталій Рудзько.
- Він кілька разів вдарив жінку по голові. Від криків жінки прокинувся її малолітній син, нападник хотів вдарити і його, але Лугова молила цього не робити та запропонувала нападнику перейти в інше купе.
- Згодом жінці вдалося вирватися від зловмисника, вона просила про допомогу та стукала у різні купе, втім, на неї не реагували. Прихистила її провідниця з іншого вагону. Тоді ж про інцидент повідомили начальника поїзда, який наказав охороняти Рудзька до прибуття в Київ.
- У Києві чоловіка затримали правоохоронці. Підозрюваний може загриміти за ґрати на 7 років. Наразі його відправили під варту у СІЗО на 2 місяці без права внесення застави.
- Відомо, що раніше Рудзько вже був засудженим тричі.
- Чоловік потерпілої зазначив, що їхній 6-річний син Захар вперше піде до психолога.