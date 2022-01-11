Три месяца назад, в октябре 2021 года, Дерста приговорили к пожизненному. Его сочли виновным в убийстве подруги, а подозревали еще в двух.
Напомним Случайно признавшемуся в убийстве подруги мультимиллионеру дали пожизненное
Осужденный за убийство мультимиллионер Дерст скончался в больнице
О смерти богача Роберта Дерста сообщил его адвокат. Дерст умер в больнице общего профиля Сан-Хоакин в Соединенных Штатах Америки – его не смогли реанимировать после остановки сердца.
Ранее также сообщалось, что мужчина инфицировался коронавирусом, что осложнило состояние его здоровья.
Почему новость о смерти Дерста стала резонансной в мире
Мультимиллионер и владелец множества недвижимости в США Роберт Дерст в октябре 2021 года приговорен к пожизненному заключению за убийство женщины, совершенное в 2000 году. Причем центральным доказательством в деле стало случайное признание самого Дерста:
- Во время съемок документального сериала HBO "Тайны миллиардера" Дерст отрицал, что кого-то убивал.
- Но потом пошел в туалет с включенным микрофоном, и бубнил: "Что я, черт возьми, сделал... Да убил их всех, конечно".
О каких "всех" говорил Дерст – точно неизвестно. Но этого богача подозревали еще в двух убийствах:
- Первой жены, пропавшей без вести в 1982 году.
- И соседа, которого нашли мертвым и расчлененным в 2001 году.
Причем в отношении соседа Роберт Дерст уже был под судом – и его оправдали: мол, убийство он совершил по соображениям самообороны.
Роберт Дерст в 2016 году во время одного из судебных заседаний / Фото АР
К слову, состояние Роберта Дерста по состоянию на 2015 год (тогда его задержало ФБР) оценивали в 100 – 110 миллионов долларов США. А еще он контролировал трастовый фонд, стоимость активов которого точно не известна, и имел немало недвижимости.
Также в январе:
- Умер известный комик и актер Боб Сагет.
- 17-летний сын певицы Шинейд О'Коннор совершил самоубийство.
- Умер бывший главный повар Кремля, готовивший для Путина и Ельцина.
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