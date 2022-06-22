Кафиры пытают людей в Бердянске

Об этом 24 канала рассказал корреспондент из Запорожья. По его словам, во временно оккупированном Бердянске в исправительной колонии №77 содержат около 100 человек, похищенных россиянами.

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Журналист разговаривал с людьми, которым удалось выбраться из плена. Они рассказывали ужасные вещи.

По словам очевидцев, кафиры имеют разные вопросы к людям. Если это богатый человек, у него требуют деньги и ценности. Если бывшие украинские военные – их пытаются перевербовать. Если простые люди с улицы – их принуждают к сотрудничеству.

Все это сопровождается жесткой пыткой. Вышедшие оттуда люди удивляются тому, что московские нацисты привезли не только какие-то парадные костюмы, но еще и средства для пыток,

– рассказал корреспондент.

Захватчики привезли с собой привезли автозаки, внутри которых есть специальные электрические приборы, чтобы истязать людей с помощью электричества. Кроме того, у них есть сталинские арсеналы образца 1937 года. Все это используют, чтобы издеваться над заключенными, над тем, кого они похитили и взяли в плен. Их принуждают к разного рода признаниям. Например, чтобы человек признал, что работал с СБУ.

"Масштаб этой пытки настолько велик, что ни один человек не может их выдержать, и в конце концов даже тот, кто не хотел признаваться, признается", – констатировал журналист.

В частности, у него есть свидетельство одной из бердянских волонтеров, побывавшей в таком плену. Она сильная и принципиальная женщина, и, конечно же, не хотела признаваться ни в чем.

Однако, как рассказала волонтер, когда ей к ушам прикрутили электроды и начали включать электричество, ей показалось, будто мозг вылетит из головы. Тогда она согласилась сказать на камеру, являющуюся агентом СБУ.

Корреспондент отметил, что такие методы российских кафиров никак не отличаются ни от нацистских концлагерей в Германии, ни от сталинских лагерей, где происходили такие же пытки.

Корреспондент из Запорожья рассказал, что россияне привезли в Украину пытки: смотрите видео