Выстрелил в собаку, потому что не заправил автомобиль

Очевидцы рассказали, что мужчина возмутился из-за того, что его автомобиль не заправили. Свою злость он решил согнать на собаке, которая мирно лежала возле АЗС.

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Инцидент попал на видео. На кадрах видно, как мужчина с оружием подошел к стае собак и выстрелил в одно животное. Бедный пес сразу упал, а все остальные быстро разбежались. После этого неадекват вернулся к своему автомобилю. За этим наблюдал работник АЗС.

Смотрите видео убийства собаки в Днепре:

В результате выстрела беременная собака не умерла, а получила сильные ранения. Чтобы не терпеть мучения, бедняжка бросилась под автомобиль. После этого мать и нерожденные щенки погибли.

Обидчиком животного оказался военный

На ситуацию отреагировал глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко. Он поручил стражам порядка разобраться с этой ситуацией. Выяснилось, что убийцей собаки является военный. Сейчас он находится на полпути в Бахмут. Вскоре он будет задержан и передан в военную службу правопорядка.

Резниченко подчеркнул, что такой поступок недостоин звания военного.

У нас – война. Мы сражаемся за человеческие ценности. Мы стоим против бесчеловечной жестокости, против дикости. Мы сражаемся за то, чтобы в нашей стране, в нашей области было безопасно. Война не дает права ни военному, ни гражданскому убивать просто так,

– отметил председатель ОВА.

Он подчеркнул, что уничтожать нужно вражеских солдат, а не невинных животных. Поэтому военный должен ответить за свой поступок.

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