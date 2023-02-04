Олег Синегубов рассказал о состоянии детей по состоянию на 4 февраля. По его словам, все они госпитализированы.
Внимание В Изюме подросток поднял и бросил фрагмент мины, она сдетонировала: 8 пострадавших
По уточненной информации Областного центра экстренной медицинской помощи, вчера в результате взрыва противопехотной мины "лепесток" в Изюме пострадали 8 подростков. У 7 детей осколочные ранения. У одной девочки психологическая травма – острая реакция на стресс,
– сообщил Олег Синегубов.
Он отметил, что состояние пострадавших – легкое, жизнью детей угрозы нет. Однако всех госпитализировали в харьковскую больницу для дообследования.
Напомним, инцидент произошел 3 февраля около 20 часов. Фрагмент мины "лепесток" обнаружили трое парней и четыре девушки в возрасте 14 - 17 лет. Один из подростков поднял мину с земли и бросил рядом с другими. Мина сдетонировала.
Ситуация в Харьковской области
Кроме того, он сообщил, что за прошедшие сутки враг обстреливал пограничные населенные пункты Чугуевского, Купянского и Харьковского районов области.
В частности, под огнем были: Волчанск, Купянск, Двуречная, Огурцово и другие населенные пункты. В Купянске повреждена инфраструктура гражданского предприятия,
– сообщил Синегубов.
Другие трагические случаи в Харьковской области
- 4 января во время выполнения боевой задачи в Харьковской области погиб Сергей Гоцуляк. Он работал в Изюмском районе и погиб в результате того, что сдетонировал боеприпас.
- В конце 2022 в селе Борщева Харьковского района. Супруги на своем автомобиле наехали на взрывное устройство, которое сдетонировало. В результате погиб 65-летний мужчина.