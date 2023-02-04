Олег Синєгубов розповів про стан дітей станом на 4 лютого. За його словами, усі вони госпіталізовані.

Увага В Ізюмі підліток підняв і кинув фрагмент міни, вона здетонувала: 8 постраждалих

За уточненою інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги, вчора внаслідок вибуху протипіхотної міни "пелюстка" в Ізюмі постраждало 8 підлітків. У 7 дітей осколкові поранення. У однієї дівчинки психологічна травма – гостра реакція на стрес,

– повідомив Олег Синєгубов.

Він зауважив, що стан постраждалих – легкий, життю дітей загрози немає. Проте всіх госпіталізували до харківської лікарні для дообстеження.

Нагадаємо, інцидент стався 3 лютого близько 20 години. Фрагмент міни "пелюстка" виявили троє хлопців та четверо дівчат віком 14 – 17 років. Один з підлітків підняв міну із землі та кинув поруч з іншими. Міна здетонувала.

Ситуація на Харківщині

Окрім того, він повідомив, що минулої доби ворог обстрілював прикордонні населені пункти Чугуївського, Куп'янського та Харківського районів області.

Зокрема, під вогнем були: Вовчанськ, Куп'янськ, Дворічна, Огірцеве та інші населені пункти. У Куп’янську пошкоджена інфраструктура цивільного підприємства,

– повідомив Синєгубов.

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