Сегодня в полицию поступило сообщение о стрельбе в многоэтажном доме.

Смотрите также Для нас существует только один результат – и это победа Украины, – министр МВД Чехии

Напугал соседей

Полицейские, прибывшие по вызову местной жительницы, выяснили, что с пятого этажа многоэтажки неизвестный мужчина стреляет в воздух.

Нарушителем оказался киевлянин 1973 года рождения. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.



Во время обыска в его квартире полицейские обнаружили пистолет травматического действия, патроны и стреляные гильзы, а также пластиковую банку с каннабисом. Все эти вещи отправят на экспертизу.

Сейчас полиция начала досудебное расследование по факту грубого нарушения общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу. За это киевлянин может сесть в тюрьму на 5 лет.

Киевлянин стрелял в воздух на Борщаговке / Фото Нацполиция

Обстрелял многоэтажку из гранатомета

В конце января в Кривом Роге неизвестный обстрелял многоэтажный дом из ручного противотанкового гранатомета. В результате взрыва повреждения получили несколько квартир.

Как сообщали местные СМИ, в квартире, куда попал злоумышленник, проживала молодая женщина с маленьким ребенком, которому нет еще и года.

К счастью, пострадавших среди людей не было. Правоохранители открыли уголовное дело по статье хулиганство и взялись за поиски "гранатометчика".