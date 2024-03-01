Сегодня в полицию поступило сообщение о стрельбе в многоэтажном доме.
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Напугал соседей
Полицейские, прибывшие по вызову местной жительницы, выяснили, что с пятого этажа многоэтажки неизвестный мужчина стреляет в воздух.
Нарушителем оказался киевлянин 1973 года рождения. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
Во время обыска в его квартире полицейские обнаружили пистолет травматического действия, патроны и стреляные гильзы, а также пластиковую банку с каннабисом. Все эти вещи отправят на экспертизу.
Сейчас полиция начала досудебное расследование по факту грубого нарушения общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу. За это киевлянин может сесть в тюрьму на 5 лет.
Киевлянин стрелял в воздух на Борщаговке / Фото Нацполиция
Обстрелял многоэтажку из гранатомета
В конце января в Кривом Роге неизвестный обстрелял многоэтажный дом из ручного противотанкового гранатомета. В результате взрыва повреждения получили несколько квартир.
Как сообщали местные СМИ, в квартире, куда попал злоумышленник, проживала молодая женщина с маленьким ребенком, которому нет еще и года.
К счастью, пострадавших среди людей не было. Правоохранители открыли уголовное дело по статье хулиганство и взялись за поиски "гранатометчика".