Инцидент произошел с поездом №7307. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Kyiv City Express.

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Что произошло на маршруте Kyiv City Express

Поезд следовал из Дарницы до Вокзальной. Поезд остановили, чтобы провести следственные действия, что значительно повлияет на график движения.

Электропоезд №7307 из Дарницы в направлении Вокзальной остановился в ожидании следственных действий: под поезд бросился человек. Задержка будет существенной и повлияет на график оборотного рейса,

– говорится в сообщении.

Ближайший рейс из Дарницы через Выдубичи, Вокзальную и Борщаговку будет отменен, поскольку расследование требует времени.

Зато следующий рейс в 08:39 из Святошина через Сырец и Почайну поедет согласно расписанию резервным составом.

Напомним, в Киеве 24-летняя девушка совершила самоубийство, повесившись на знаке метро "Осокорки". Причина такого поступка неизвестна. В полиции подтвердили самоубийство, девушка сделала это с помощью ремня от сумки.