Об этом процессе поиска близких в эфире Украинского радио рассказал руководитель экспертной группы по развитию медицинских услуг Директората медицинских услуг Минздрава Украины Андрей Гаврилюк. 24 канал передает детали.

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Как происходит ДНК-экспертиза

Андрей Гаврилюк заверил, что ДНК-экспертиза во время войны – это действительно важный инструмент поиска человека. По его словам, Минздрав советует всем, у кого родные пропали без вести, сдавать биологические образцы.

Этот процесс может казаться для многих сложным, но он очень необходим для идентификации погибших и поиска родных,

– заметил специалист.

Он объяснил, что для такого поиска близких необходимо сделать несколько шагов .

подать заявление в ближайший участок полиции о пропавшем лице;

получить постановление следователя или поручение суда на проведение такой экспертизы;

сдать биологические образцы.

Гаврилюк отметил, что образцы ДНК можно сдать в отделениях судебно-медицинских лабораторий. При этом их собирают исключительно у прямых кровных родственников (в частности, родителей и детей). Речь идет об образцах крови, слюне из полости рта и эпителий.

Особой подготовки для этого не требуется. Происходит этот процесс в медицинском учреждении бесплатно . С собой нужно иметь паспорт, а для ребенка – свидетельство о рождении,

– уточнил чиновник.

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Как ищут людей

У умерших образцы собирают в отделе экспертизы трупов – это может быть кровь, мягкие ткани или кости. ДНК-профили сравнивают в единой базе – там содержатся как образцы погибших, так и живых людей.

При этом ДНК-карты направляются в Государственный научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД. Там они вносятся в базу централизованного учета генетических признаков человека под уникальным идентификатором – его присвоение происходит при регистрации неустановленных лиц.

Для этого при каждом участке полиции созданы рабочие группы, принимающие заявления об исчезновении или поиске родственников,

– добавил эксперт.

К слову, в автоматическом режиме происходит сравнение ДНК-профиля погибшего и его родных. Если случается совпадение, то орган, назначивший эту экспертизу, информируют. Впоследствии осуществляется досудебное расследование .

"Дальше идет информирование родственников погибшего. В среднем идентификация может длиться до одного месяца . Тем более сейчас, когда страна находится в состоянии войны, этот процесс может быть усложнен", – подытожил Гаврилюк.

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