В компании добавили, что контейнерные перевозки из дунайских портов в Костанцу – главный порт Румынии – выходят на новый уровень. Речь идет о масштабе их активности.

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Масштабирование деятельности УДП

В последних числах мая в Измаиле создали контейнерный караван, ставший частью состава самоходного судна "Капитан Ширков" и пяти барж. Это было сделано в первый раз. На сегодня, 5 июня, в Констанце завершили процесс разгрузки. Украинский караван уже частично заполнили импортным грузом. В Украине суда в конце следующей недели.

Что известно об "Украинском Дунайском пароходстве" или УДП Это частное акционерное общество, а также – одна из крупнейших судоходных компаний как в Украине, так и в целом в Придунайском регионе.

В УДП подчеркнули, что контейнерное направление – это опция, способствующая более эффективному использованию их флота. Дело в том, что караваны с зерном обычно делают обратные переходы в балласте. Тем не менее, это направление может быть необходимым для экспорта и импорта.

Мы начинали контейнерные перевозки с небольших объемов, в апреле – мае доля экспортных грузов в разы превышала импорт,

– сообщил глава УДП Дмитрий Москаленко.

По его словам, они смогли достичь нескольких целей:

найти баланс,

заинтересовать фрахтователей,

сформировать нужные объемы груза в обоих направлениях,

Москаленко добавил, что план по формированию контейнерного каравана оказался удачным, подчеркнув, что спрос на такой вид перевозок будет расти.