У компанії додали, що контейнерні перевезення з дунайських портів у Костанцу – головний порт Румунії – виходять на новий рівень. Йдеться про масштаб їхньої активності.
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Масштабування діяльності УДП
В останніх числах травня в Ізмаїлі створили контейнерний караван, який став частиною складу самохідного судна "Капітан Ширков" та п’яти барж. Це було зроблено вперше. Станом на сьогодні, 5 червня, у Констанці завершили процес розвантаження. Натомість український караван уже частково заповнили імпортним вантажем. В Україні на судна наприкінці наступного тижня.
Що відомо про "Українське Дунайське пароплавство" або УДПЦе приватне акціонерне товариство, а також – одна з найбільших судноплавних компаній як в Україні, та й загалом у Придунайському регіоні.
В УДП наголосили, що контейнерний напрям – це опція, яка сприяє більш ефективному використанню їхнього флоту. Річ у тому, що каравани з зерном, зазвичай, роблять зворотні переходи в баласті. Проте, цей напрям може бути необхідним як для експорту та імпорту.
Ми починали контейнерні перевезення з невеликих об’ємів, у квітні – травні частка експортних вантажів в рази перевищувала імпорт,
– повідомив глава УДП Дмитро Москаленко.
За його словами, вони змогли досягнути кількох цілей:
- знайти баланс,
- зацікавити фрахтувальників,
- сформувати потрібні обсяги вантажу в обох напрямках,
Москаленко додав, що план із формуванням контейнерного каравану виявився вдалим, підкресливши, що попит на такий вид перевезень буде зростати.
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