Трагическое событие произошло вечером 9 мая, а именно после 21:00 по Гринвичу.

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Что случилось

19-летний парень вошел в детский дом в селе Томиславице, недалеко от Лодзи. Пресссекретарь полиции Анета Соберай сообщила, что он напал на жителей приюта с острым предметом. Самые тяжелые ранения получила 16-летняя жительница детдома, она скончалась на месте.

Мы знаем, что самые тяжелые ранения получила 16-летняя девочка, воспитанница этого детского дома, скончавшаяся на месте,

– сказала спикер полиции.

На момент нападения в детском доме находились 13 человек, в том числе один сотрудник. Кроме погибшей девочки ранения получили 9 человек: 5 из них госпитализировали в больницу, а другим 4 оказали помощь на месте. Также дети из приюта получают сейчас психологическую помощь.

Нападающий мог быть бывшим парнем девушки

Приблизительно через час после трагедии полиция задержала нападающего по месту жительства. Он не сопротивлялся и на момент ареста был трезвым, но полиция также проверяла его на наркотики.

Государственное информационное агентство ПАП сообщило, не называя своего источника, что нападающим был бывший парень девушки. СМИ пишут, он вошел в комнату девушки через окно.

В прокуратуре заявили, что расследовали все элементы последнего периода жизни жертвы, в том числе ее отношения с нападающим.