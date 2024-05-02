Инцидент произошел 30 апреля недалеко от станции метро Ksiecia Janusza в районе Воля. Пострадавшая обратилась в полицию, пишет издание "Варшава здесь".

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Подробности инцидента

Сообщается, что 22-летняя девушка из Беларуси ходила со своей подругой, общаясь между собой на русском языке. В один момент к ним подошла взрослая пара. Женщина начала использовать ненормативную лексику и начала заявлять, чтобы девушки возвращались в Украину.

Молодые белоруски решили проигнорировать это, однако женщина приблизилась к одной из них со словами sp***dalaj плюнула ей в лицо, после чего развернулась, чтобы уйти.

Тогда уже девушка не сдержалась и ударила женщину ногой по ягодицам. Женщина обернулась, схватила белоруску за волосы, а ее спутник нанес несколько ударов.

Белоруска рассказала, что взрослая пара, вероятно, была в состоянии алкогольного опьянения. Сначала никто из прохожих не попытался вмешаться в ситуацию. Несколько человек лишь достали телефон и начали снимать то, что происходит.

К слову, девушкам из Беларуси тоже удалось заснять несколько минут нападения. На кадрах видно, что нападающая держит пострадавшую за волосы.

Момент нападения попал на видео:

Через несколько минут кто-то из прохожих сказал, что вызовет полицию, если женщина не прекратит издеваться над девушкой. Тогда нападающая испугалась, отпустила белоруску и вместе с мужем убежала в близлежащий двор.

Пострадавшая дождалась автобуса и отправилась в полицейский участок, чтобы заявить о нападении. Ее отправили в больницу снять побои, где врачи установили, что девушка имеет травму головы.

Какое наказание грозит злоумышленникам

Полиция начала расследование по делу о "публичном оскорблении или нарушении неприкосновенности по национальному признаку". За это в Польше грозит до 3 лет лишения свободы.

По словам белоруски, она уже 6 лет живет в Польше и никогда лично не сталкивалась с подобными ситуациями. Пострадавшая также призналась, что теперь ей трудно засыпать из-за головных болей.