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      В Британии хотят вернуть смертную казнь: подробности

      14 Читати новину українською
      В Британии предложили вернуть смертную казнь
      В Британии предложили вернуть смертную казнь / Фото из открытых источников

      Депутат консервативной партии и бывший британский министр Джон Хейз обратился к министру юстиции Великобритании Дэвида Гоку с просьбой рассмотреть "потенциальные преимущества" смертной казни.

      Об этом пишет The Independent.

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      По мнению консерватора, вариант наказания в виде смертной казни "должен быть доступным для судов" в случаях, схожих с нападением на Вестминстерском мосту в Лондоне в 2017 году.

      В письменном обращении к министру юстиции депутат призвал "провести оценку потенциальных возможностей представления законодательных предложений относительно повторного введения смертной казни для решения насильственных преступлений".

      Отвечая на обращение, заместитель министра юстиции Эдвард Аргар заявил, что правительство "выступает против применения смертной казни при любых обстоятельствах и не планирует ее повторно вводить".

      Что известно о теракте в Лондоне в марте 2017? 22 марта 2017 года мужчина на автомобиле сбил несколько десятков людей возле парламента Великобритании в Лондоне, а затем напал с ножом на полицейского. Мужчина, который напал на прохожих и полицейских в Лондоне, – учитель английского 52-летний Халид Масуд. Он был уроженцем города Кента, что на юге Великобритании. Преступник совершил теракт, вдохновляясь "международным терроризмом". Он погиб после своей атаки.В результате нападения погибли 4 человека, в том числе полицейский, около 30 человек пострадали. Ответственность за теракт возле британского парламента взяло на себя "Исламское государство".


      Лондон теракт
      Теракт на Вестминстерском мосту в Лондоне, 2017 год

      Теги: Теракт в Лондоне Великобритания
      Источник: 24 Канал
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