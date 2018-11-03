У Британії хочуть повернути смертну кару: подробиці

Депутат консервативної партії і колишній британський міністр Джон Хейз звернувся до міністра юстиції Великобританії Девіда Гока з проханням розглянути "потенційні переваги " смертної кари.

Про це пише The Independent.

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На думку консерватора, варіант покарання у вигляді смертної кари "повинен бути доступним для судів" у випадках, подібних до нападу на Вестмінстерському мосту в Лондоні в 2017 році.

У письмовому зверненні до міністра юстиції депутат закликав "провести оцінку потенційних можливостей подання законодавчих пропозицій щодо повторного введення смертної кари для вирішення насильницьких злочинів".

Відповідаючи на звернення, заступник міністра юстиції Едвард Аргар заявив, що уряд "виступає проти застосування смертної кари за будь-яких обставин і не планує її повторно вводити".

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Теракт на Вестмінстерському мосту в Лондоні, 2017 рік