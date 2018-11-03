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      У Британії хочуть повернути смертну кару: подробиці

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      У Британії запропонували повернути смертну кару
      У Британії запропонували повернути смертну кару / Фото з вільних джерел

      Депутат консервативної партії і колишній британський міністр Джон Хейз звернувся до міністра юстиції Великобританії Девіда Гока з проханням розглянути "потенційні переваги " смертної кари.

      Про це пише The Independent.

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      На думку консерватора, варіант покарання у вигляді смертної кари "повинен бути доступним для судів" у випадках, подібних до нападу на Вестмінстерському мосту в Лондоні в 2017 році.

      У письмовому зверненні до міністра юстиції депутат закликав "провести оцінку потенційних можливостей подання законодавчих пропозицій щодо повторного введення смертної кари для вирішення насильницьких злочинів".

      Відповідаючи на звернення, заступник міністра юстиції Едвард Аргар заявив, що уряд "виступає проти застосування смертної кари за будь-яких обставин і не планує її повторно вводити".

      Що відомо про теракт у Лондоні в березні 2017? 22 березня 2017 року чоловік на автомобілі збив кілька десятків людей біля парламенту Великобританії в Лондоні, а потім напав з ножем на поліцейського.Чоловік, який напав на перехожих і поліцейських у Лондоні, – вчитель англійської 52-річний Халід Масуд. Він був уродженцем міста Кента, що на півдні Великобританії. Злочинець скоїв теракт, надихаючись "міжнародним тероризмом". Він загинув після своєї атаки.Внаслідок нападу загинули 4 людини, в тому числі поліцейський, близько 30 осіб постраждали. Відповідальність за теракт біля британського парламенту взяла на себе "Ісламська держава".
      Лондон теракт
      Теракт на Вестмінстерському мосту в Лондоні, 2017 рік

      Теги: Великобританія Теракт у Лондоні
      Джерело: 24 Канал
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