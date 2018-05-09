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В Днепре полиция составила протокол на активиста за "чучело ватника"

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В Днепре полиция составила протокол на активиста за
В Днепре полиция составила протокол на активиста за "чучело ватник" / dp.informator.ua

В Днепре полиция составила протокол о правонарушении на активиста за "чучело сепаратиста", на которое была прикреплена "георгиевская ленточка". Инцидент произошел возле памятника Славы.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

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По словам общественного активиста Сергея Карнозы, на которого составили админпротокол, активисты создали "чучело сепаратиста-ватника" с красной звездой на шапке, "георгиевской лентой" и муляжами советских наград на груди, а также табличкой "Привет! Я из Рассии. Давай абнимемся" . Таким образом они хотели поиронизировать над пророссийски настроенными гражданами. Кукла также должна была пародировать акцию "Давай обнимемся", запущенную российскими пропагандистами в соцсетях.

Опудало
Чучело "сепаратиста"

Опудало
Чучело "сепаратиста"

Рядом с чучелом активисты развернули плакаты с надписями "Долой русских оккупантов и их приспешников!", "За годы Второй мировой войны было сожжено более 670 украинских сел" и другие.

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Как рассказал Сергей Карноза, "георгиевская ленточка", прикрепленная на грудь манекена, имеет свою историю: в прошлом году ее забрали на мероприятиях по случаю 9 мая у пророссийски настроенных граждан.

Я оказался единственным участником "парада пабеды", который использовал запрещенную символику и был за это оштрафован. Точнее, использовал наш российский "гость", но протокол составили на меня,
– отметил Сергей Карноза.

В полиции подтвердили, что был составлен протокол по части 1 статьи 173-3 Кодекса об административных правонарушениях (изготовление и пропаганда георгиевской (гвардейской) ленты). Ленту изъяли. Статья предусматривает наказание штрафом от 150 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан или административный арест на срок до 15 суток.

Теги: Новости Украины Полиция Майские праздники Новости Днепра День Победы 9 мая
Источник: 24 Канал
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