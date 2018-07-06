01:03
7 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
16°C
26°C 16°C
  • воскресенье
    25°C 17°C
  • понедельник
    25°C 20°C
  • вторник
    24°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Эпическое рандеву Путина и Терезы Мэй. Шоу Трумэна на футболе в РФ
Вєсті Кремля
21:57, 6 июля
Вести.UA. Гройсман против всех. Свободомыслящий Добкин
Вєсті.UA
21:21, 6 июля
Ваша фирма уже не ваша: как работают грязные регистраторы и можно ли положить их махинациям край
ЦРУ
09:03, 6 июля
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 июня
Вспомнить Все. Пан + Пани: первая газета "про это"
Згадати все
22:57, 6 июля
Телеканал новостей 24 Новости Космос

В этом месяце Марс максимально приблизится к Земле: что это означает

127 Читати новину українською
Марс максимально приблизится к Земле
Марс максимально приблизится к Земле / Фото из свободных источников

27 июля ученые ожидают так называемое "великое противостояние" Марса. Красная планета будет находиться на одной линии с Солнцем и Землей и максимально приблизится к нашей планете.

Об этом сообщает портал Cikavosti.

Читайте также: Космический телескоп обнаружил первый "грязный" белый карлик

Сейчас Марс по яркости своего света уступает только гиганту Юпитеру. По словам фотографа Алана Дайера, в зависимости от того, как Марс восходит на юго-востоке, на поверхности воды появляется блестящая дорожка. Как правило, такие "дорожки света", вызванные отражениями от маленьких гребешков волн, образуют только Солнце и Месяц (иногда Венера и Юпитер). Однако теперь она есть и у Марса.

Фото Дайера, яке він зробив поблизу свого дому в Канаді
Фото Дайера, которое он сделал около своего дома в Канаде


Также Дайер отметил, что у него получилось сделать панорамный снимок, на котором можно увидеть Марс и Юпитер с их "сияющими дорожками", а также Млечный Путь и Сатурн в Стрельце.

Стоит отметить, что каждое противостояние отличается разным расстоянием между Землей и Марсом. Самыми интересными являются летние противостояния, поскольку в это время Марс максимально сближается с Землей. Так, если противостояние приходится на зиму, то расстояние между планетами составляет около 100 миллионов километров, но уже к концу лета оно сокращается до 56-60 миллионов километров.

Читайте также: Зонд сделал подробные снимки загадочных белых пятен: невероятные фото

Среди всех известных науке противостояний самым знаменитым считается событие 5 сентября 1877 года, когда астроном из США открыл миру существование двух спутников Марса – Деймоса и Фобоса. Кроме того, в этот же период его итальянский коллега обнаружил марсианские "каналы". Последний раз астрономы наблюдали "великое" противостояние 28 августа 2003 года, когда Марс приблизился к Земле на рекордные 5 579 миллионов километров. Марс в 2018 году почти повторит этот результат и окажется на расстоянии в 5 557 миллионов километров от нас.

Больше новостей, касающихся новостей из мира технологий, гаджетов и искусственного интеллекта, читайте в разделе Техно.

Теги: Техно Космос Марс
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 6 июля
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Вспомнить Все. Пан + Пани: первая газета "про это"
6 июля, 22:57 Вспомнить Все. Пан + Пани: первая газета "про это"
130
Главные новости 6 июля: трагедия на Ровенском полигоне, самолет-лаборатория и ситуация в Сирии
6 июля, 22:14 Главные новости 6 июля: трагедия на Ровенском полигоне, самолет-лаборатория и ситуация в Сирии
273
Концепция Тимошенко: кандидат от "партии мира" не хочет злить Путина
6 июля, 22:00 Концепция Тимошенко: кандидат от "партии мира" не хочет злить Путина
Блог Медіа 888
Почему таких, как Сенцов и Балух, настолько ненавидят "русские"
6 июля, 19:00 Почему таких, как Сенцов и Балух, настолько ненавидят "русские"
Блог Медіа 665
Отдых в Грузии: секреты успешной и дешевой поездки
6 июля, 18:05 Отдых в Грузии: секреты успешной и дешевой поездки
Настя Сукач 197
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук