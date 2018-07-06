В этом месяце Марс максимально приблизится к Земле: что это означает

27 июля ученые ожидают так называемое "великое противостояние" Марса. Красная планета будет находиться на одной линии с Солнцем и Землей и максимально приблизится к нашей планете.

Об этом сообщает портал Cikavosti.

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Сейчас Марс по яркости своего света уступает только гиганту Юпитеру. По словам фотографа Алана Дайера, в зависимости от того, как Марс восходит на юго-востоке, на поверхности воды появляется блестящая дорожка. Как правило, такие "дорожки света", вызванные отражениями от маленьких гребешков волн, образуют только Солнце и Месяц (иногда Венера и Юпитер). Однако теперь она есть и у Марса.



Фото Дайера, которое он сделал около своего дома в Канаде



Также Дайер отметил, что у него получилось сделать панорамный снимок, на котором можно увидеть Марс и Юпитер с их "сияющими дорожками", а также Млечный Путь и Сатурн в Стрельце.

Стоит отметить, что каждое противостояние отличается разным расстоянием между Землей и Марсом. Самыми интересными являются летние противостояния, поскольку в это время Марс максимально сближается с Землей. Так, если противостояние приходится на зиму, то расстояние между планетами составляет около 100 миллионов километров, но уже к концу лета оно сокращается до 56-60 миллионов километров.

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Среди всех известных науке противостояний самым знаменитым считается событие 5 сентября 1877 года, когда астроном из США открыл миру существование двух спутников Марса – Деймоса и Фобоса. Кроме того, в этот же период его итальянский коллега обнаружил марсианские "каналы". Последний раз астрономы наблюдали "великое" противостояние 28 августа 2003 года, когда Марс приблизился к Земле на рекордные 5 579 миллионов километров. Марс в 2018 году почти повторит этот результат и окажется на расстоянии в 5 557 миллионов километров от нас.

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