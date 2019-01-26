В каких ужасных условиях лечат больных в Крыму: шокирующие фото и видео

В 2019 году Владимир Путин и кремлевские чиновники анонсировали прорыв в российской медицине. Теперь граждане будто бы будут жить дольше, а лечение станет более качественным. Однако официально в бюджете на 2019 год на медицину в аннексированном Крыму заложено на четверть меньше денег, чем в прошлом году.

В десятитысячном городке Щелкино, на востоке Крыма, размещена городская больница с облезлой штукатуркой и краской, трещинами в стенах, черным грибком, а вместо стекл там используют фанеру.

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В 2018 году на медицину Крым потратил 17,5 миллиардов рублей. Однако за год путинская реформа в Щелкино так и не добралась, но местные жалуются, что больничные руины – это еще не самая большая беда. Катастрофическая ситуация с дефицитом специалистов и оборудования.



Больница в городе Щелкино



Коридоры городской больницы в Щелкино



Ужасный грибок на стенах больницы

Прежде всего у нас нет специалистов. К примеру, нет кардиолога, а он очень нужен,

– сказала жительница Крыма.

Крымчане жалуются, для того, чтобы попасть на визит к врачу должны ехать минимум за 20 километров в райцентр Ленино, 60 километрах в Феодосию, почти 90 километров в Керчь, а в Симферополь 186 километров.

С приходом кремлевской власти на полуостров крымчан привязали к российской системе здравоохранения – это так называемая "гибридная" система медицинского страхования. То есть каждый гражданин, у которого есть специальный полис, имеет право на бесплатное лечение. Однако на практике крымчане все равно вынуждены обращаться в частные клиники.



Условия лечения в оккупированном Крыму

Медицинского прорыва крымчане не увидели и в других регионах. Ужасные условия в больницах жители полуострова публикуют в социальных сетях. Однако на крымских телеканалах таких кадров не показывают, а рассказывают только о положительных новостях.

Сообщения в сети о лечении в оккупированном Крыму

Отделение роддома в аннексированном Крыму

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