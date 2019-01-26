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      В каких ужасных условиях лечат больных в Крыму: шокирующие фото и видео

      67 Читати новину українською

      В 2019 году Владимир Путин и кремлевские чиновники анонсировали прорыв в российской медицине. Теперь граждане будто бы будут жить дольше, а лечение станет более качественным. Однако официально в бюджете на 2019 год на медицину в аннексированном Крыму заложено на четверть меньше денег, чем в прошлом году.

      В десятитысячном городке Щелкино, на востоке Крыма, размещена городская больница с облезлой штукатуркой и краской, трещинами в стенах, черным грибком, а вместо стекл там используют фанеру.

      Читайте также: Чей Крым: в компании Google ответили Госдуме РФ о принадлежности полуострова

      В 2018 году на медицину Крым потратил 17,5 миллиардов рублей. Однако за год путинская реформа в Щелкино так и не добралась, но местные жалуются, что больничные руины – это еще не самая большая беда. Катастрофическая ситуация с дефицитом специалистов и оборудования.

      щолкіне
      Больница в городе Щелкино

      щолкіне
      Коридоры городской больницы в Щелкино

      щолкіне
      Ужасный грибок на стенах больницы

      Прежде всего у нас нет специалистов. К примеру, нет кардиолога, а он очень нужен,
      – сказала жительница Крыма.

      Крымчане жалуются, для того, чтобы попасть на визит к врачу должны ехать минимум за 20 километров в райцентр Ленино, 60 километрах в Феодосию, почти 90 километров в Керчь, а в Симферополь 186 километров.

      С приходом кремлевской власти на полуостров крымчан привязали к российской системе здравоохранения – это так называемая "гибридная" система медицинского страхования. То есть каждый гражданин, у которого есть специальный полис, имеет право на бесплатное лечение. Однако на практике крымчане все равно вынуждены обращаться в частные клиники.

      щолкіне
      Условия лечения в оккупированном Крыму

      Медицинского прорыва крымчане не увидели и в других регионах. Ужасные условия в больницах жители полуострова публикуют в социальных сетях. Однако на крымских телеканалах таких кадров не показывают, а рассказывают только о положительных новостях.

      крим медицинаСообщения в сети о лечении в оккупированном Крыму

      лікарня кримОтделение роддома в аннексированном Крыму

      Полный выпуск программы "Крым. Реалии" смотрите сегодня на 24 Канале в 18:00. Не пропустите!

      Теги: Новости Украины Лечение Медицина Новости России Украина – Россия Аннексия Крыма Новости Крыма
      Источник: 24 канал
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