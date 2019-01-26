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      В яких жахливих умовах лікують хворих у Криму: шокуючі фото та відео

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      У 2019 році Володимир Путін та кремлівські чиновники анонсували прорив у російській медицині. Тепер громадяни начебто житимуть довше, а лікування стане якіснішим. Однак офіційно в бюджеті на 2019 рік на медицину в анексованому Криму закладено на чверть менше грошей, ніж минулого року.

      У десятитисячному містечку Щолкіне, що на Сході Криму, розміщена міська лікарня з облущеною штукатуркою та фарбою, тріщинами в стінах, чорним грибок, а замість скла та використовують фанеру.

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      У 2018 році на медицину Крим витратив 17,5 мільярдів рублів. Однак за рік путінська реформа в Щолкіне так і не дісталася, але місцеві нарікають, що лікарняні руїні – це ще не найбільша біда. Катастрофічна ситуація з дефіцитом спеціалістів та обладнання.

      щолкіне
      Лікарня у місті Щолкіне

      щолкіне
      Коридори міської лікарні у Щолкіне

      щолкіне
      Жахливий грибок на стінах лікарні

      Насамперед у нас немає спеціалістів. До прикладу, нема кардіолога, а він дуже потрібний,
       – сказала жителька Криму.

      Кримчани жаліються, щоб потрапити на візит до лікаря мають їхати мінімум за 20 кілометрів у райцентр Леніно, за 60 кілометрів у Феодосію, майже 90 кілометрів до Керчі, а до Сімферополя за 186 кілометрів.

      З приходом кремлівської влади на півострів кримчан долучили до російської системи охорони здоров'я – це так звана "гібридна" система медичного страхування. Тобто кожен громадянин, у якого є спеціальний поліс, має право на безкоштовне лікування. Однак на практиці кримчани однаково змушені звертатись до приватних клінік.

      щолкіне
      Умови лікування в окупованому Криму 

      Медичного прориву кримчани не побачили й в інших регіонах. Жахливі умови у лікарнях жителі півострова публікують у соціальних мережах. Проте на кримських телеканалах таких кадрів не показують, а розповідають лише про позитивні новини.

      крим медицина
      Дописи у мережі про лікування в окупованому Криму

      лікарня крим
      Відділення пологового будинку в анексованому Криму

      Повний випуск програми "Крим Реалії" дивіться сьогодні на 24 Каналі о 18:00. Не пропустіть!

      Теги: Новини України Новини Криму Анексія Криму Україна – Росія Новини Росії Медицина Лікування
      Джерело: 24 канал
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