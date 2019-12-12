08:08
12 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Эрнст разрушает российскую пропаганду. Любимая книга Путина
      Вєсті Кремля
      21:20, 11 декабря
      Вести.UA: О чем Зеленский говорил с Путиным. Бои без правил в Раде
      Вєсті.UA
      20:31, 11 декабря
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      В какой валюте лучше хранить деньги: мнение украинцев

      196 Читати новину українською
      В какой валюте лучше хранить сбережения / wz.lviv.ua/

      Выгоднее и безопаснее хранить свои денежные сбережения в долларах США – так осенью этого года считали 37% украинцев. Это на 6% меньше, чем год назад.

      Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research&Branding Group.

      Узнайте, почему гривна укрепляется, а цены не падают

      В какой валюте лучше хранить сбережения

      • Доллар США –  так считают 37% украинцев;
      • евро – 21% украинцев;
      • гривна – 12%;
      • ни одной из валют не доверяют – 16%;
      • не определились в этом вопросе – 13%.

      С ноября 2018 года доллар несколько потерял доверие украинцев. В то же время доверие к евро примерно настолько же выросло. А доверие украинцев к гривне абсолютно не изменилось.

      Опрос проводился в период с 25 октября по 5 ноября 2019 года среди 2001 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных территорий. Метод опроса – личное формализованное интервью (face-to-face). Максимальная погрешность выборки – 2,2%.

      20 гривен за доллар – это фантастика, – Милованов
      сегодня
      349
      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Гривна Евро Доллар Статистика Социологическое исследование исследования Деньги Валюта
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 07:20 Смертельные и шокирующие: самые громкие ДТП 2019 года
      Світлана Попова 203
      сегодня , 00:30 Провал Путина Париже: президент РФ показал свою слабость
      Іван Яковина 832
      9 декабря , 14:40 Бумага и чернила для принтеров – важнейшие параметры для выбора
      72
      11 декабря , 22:03 "Шахтер" разгромно уступил "Аталанте" дома и опустился в Лигу Европы: видео
      Вісент Луїс 270
      11 декабря , 22:00 Второго СССР не будет, или На разрушении империю не построить
      Блог Медіа 1307
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук