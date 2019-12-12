В какой валюте лучше хранить деньги: мнение украинцев

Выгоднее и безопаснее хранить свои денежные сбережения в долларах США – так осенью этого года считали 37% украинцев. Это на 6% меньше, чем год назад.

Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research&Branding Group.

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В какой валюте лучше хранить сбережения

Доллар США – так считают 37% украинцев;

евро – 21% украинцев;

гривна – 12%;

ни одной из валют не доверяют – 16%;

не определились в этом вопросе – 13%.

С ноября 2018 года доллар несколько потерял доверие украинцев. В то же время доверие к евро примерно настолько же выросло. А доверие украинцев к гривне абсолютно не изменилось.

Опрос проводился в период с 25 октября по 5 ноября 2019 года среди 2001 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных территорий. Метод опроса – личное формализованное интервью (face-to-face). Максимальная погрешность выборки – 2,2%.