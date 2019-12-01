В центре Киева обстреляли элитный черный джип: убили ребенка – видео

В Киеве неизвестные открыли огонь по внедорожнику Range Rover черного цвета. В этот момент в машине находился ребенок. К сожалению, от полученных травм он погиб на месте. Пострадал также водитель авто – вероятнее всего, это отец погибшего ребенка. На теле мужчины видны капли крови.

Как пишет ресурс "Информатор", инцидент произошел на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской, а это самый центр столицы. В 17:30 1 декабря на месте уже работали правоохранители.

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Из-за стрельбы полиция Киева ввела план "Сирена". Правоохранители разыскивают автомобиль, на котором, вероятно, скрылись злоумышленники. Предварительно, это Lexus.

Место стрельбы в центре Киева, в результате которой погиб ребенок / Фото: "Информатор"

По состоянию на 17:45 мертвый ребенок еще находился в машине. Пока неизвестно, мальчик это, или девочка. По информации телеграмм-канала The Newsroom, погибшему ребенку – 3,5 года. На переднем стекле самой машины видны следы выстрелов – размещаются они с водительской стороны.

Видео 24 канала с места стрельбы:

Стрельба в центре Киева, в результате которой погиб ребенок: видео

Сейчас правоохранители оцепили все вокруг места инцидента лентой. Также полиция опрашивает свидетелей. Был ли это какой-то конфликт или умышленное покушение, пока неизвестно. Следствие продолжается.

Видео с места стрельбы в Киеве, где погиб ребенок

Это уже не первое вероятное покушение на жизнь, которое произошло в Киеве на протяжении последнего времени. В частности, вечером 6 ноября на Житомирской трассе мотоциклист бросил взрывчатку в автомобиль. В результате пострадал столичный бизнесмен Игорь Сало, а его охранник погиб.

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