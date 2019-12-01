19:13
1 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ЕВРО-2020 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вєсті Кремля
      22:57, 30 ноября
      Вєсті.UA
      20:46, 30 ноября
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ЕВРО-2020 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      В центре Киева обстреляли элитный черный джип: убили ребенка – видео

      642 Читати новину українською
      В центре Киева обстреляли элитный внедорожник: погиб ребенок, водитель – ранен / Информатор

      В Киеве неизвестные открыли огонь по внедорожнику Range Rover черного цвета. В этот момент в машине находился ребенок. К сожалению, от полученных травм он погиб на месте. Пострадал также водитель авто – вероятнее всего, это отец погибшего ребенка. На теле мужчины видны капли крови.

      Как пишет ресурс "Информатор", инцидент произошел на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской, а это самый центр столицы. В 17:30 1 декабря на месте уже работали правоохранители.

      Важно! Подрыв отделения Ощадбанка в Киеве: полиция задержала подозреваемых

      Из-за стрельбы полиция Киева ввела план "Сирена". Правоохранители разыскивают автомобиль, на котором, вероятно, скрылись злоумышленники. Предварительно, это Lexus.

      Место стрельбы в центре Киева, в результате которой погиб ребенок / Фото: "Информатор"

      По состоянию на 17:45 мертвый ребенок еще находился в машине. Пока неизвестно, мальчик это, или девочка. По информации телеграмм-канала The Newsroom, погибшему ребенку – 3,5 года. На переднем стекле самой машины видны следы выстрелов – размещаются они с водительской стороны.

      Видео 24 канала с места стрельбы:

      Стрельба в центре Киева, в результате которой погиб ребенок: видео

      Сейчас правоохранители оцепили все вокруг места инцидента лентой. Также полиция опрашивает свидетелей. Был ли это какой-то конфликт или умышленное покушение, пока неизвестно. Следствие продолжается. 

      Видео с места стрельбы в Киеве, где погиб ребенок

      Это уже не первое вероятное покушение на жизнь, которое произошло в Киеве на протяжении последнего времени. В частности, вечером 6 ноября на Житомирской трассе мотоциклист бросил взрывчатку в автомобиль. В результате пострадал столичный бизнесмен Игорь Сало, а его охранник погиб.

      Советуем ознакомиться! Рейдерство и связь с Россией: что известно о бизнесмене Игоре Сале, которого взорвали в Киеве

      Выходные в декабре 2019: сколько дней украинцы будут отдыхать
      сегодня
      25755
      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Дети и несовершеннолетние Жертвы Криминальные новости Новости Киева Стрельба Новости Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 17:00 Бойовикам і російським спецназівцям добряче дісталося: все про перший бій в Донецькому аеропорту
      Леонід Остальцев 245
      сегодня , 16:00 Чому фільм "Ціна правди" не лише про минуле, а й про сьогодення
      Блог Соцмережі 314
      сегодня , 12:00 Рятівники історичної честі Росії: яка їх спіткала доля вдома
      Блог Медіа 1729
      сегодня , 09:40 Что такое ВИЧ, как он передается и когда превращается в СПИД
      Анастасія Ковач-Петрушенко 1372
      сегодня , 08:40 Гороскоп на декабрь 2019 года: чего ждать и к чему годовится – прогноз астролога
      Блог Соцмережі 5381
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук