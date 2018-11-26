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      В Киеве у маршрутки отпало колесо, движение общественного транспорта затруднено: фото

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      У маршрутки в Киеве отпало заднее колесо.
      У маршрутки в Киеве отпало заднее колесо. / Сергей Хилько

      В Киеве на Подоле у одной из маршруток (№587) на улице Межигорской отпало заднее колесо. Из-за этого было заблокировано движение трамваев на этом участке дороги.

      Из-за поломки автобуса на улице Межигорской в сторону площади Шевченко, трамваи на маршрутах №11, №12, №16 и №19 курсируют в Подольское депо.

      Читайте также: Непогода в Украине: полиция ограничила движение в Киевской области и въезд в Киев

      Теги: Новости Киева Транспорт
      Источник: 24 Канал
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