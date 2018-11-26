В Киеве у маршрутки отпало колесо, движение общественного транспорта затруднено: фото
В Киеве на Подоле у одной из маршруток (№587) на улице Межигорской отпало заднее колесо. Из-за этого было заблокировано движение трамваев на этом участке дороги.
Из-за поломки автобуса на улице Межигорской в сторону площади Шевченко, трамваи на маршрутах №11, №12, №16 и №19 курсируют в Подольское депо.
Читайте также: Непогода в Украине: полиция ограничила движение в Киевской области и въезд в Киев
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
"Избитыми и печальными, плачем под дверью" : Киев почтил память Кузьмы2 февраля 2015 , 22:09
Масштабный пожар на Крещатике в Киеве сняли с дрона: видео20 июня 2017 , 19:01
Власть задолжала жильцам ОСМД миллионы гривен28 июля 2016 , 19:33
В Киеве открыли памятник королеве Франции11 ноября 2016 , 08:00
Более чем 1 200 единиц столичного общественного транспорта имеют доступ к WiFi, – Кличко31 октября , 12:39
Тепловики должны устранять повреждения сетей в течение суток, – Кличко21 ноября , 17:46