В Киеве у маршрутки отпало колесо, движение общественного транспорта затруднено: фото

В Киеве на Подоле у одной из маршруток (№587) на улице Межигорской отпало заднее колесо. Из-за этого было заблокировано движение трамваев на этом участке дороги.

Из-за поломки автобуса на улице Межигорской в сторону площади Шевченко, трамваи на маршрутах №11, №12, №16 и №19 курсируют в Подольское депо. Читайте также: Непогода в Украине: полиция ограничила движение в Киевской области и въезд в Киев