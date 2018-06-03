В МИД России заявили о попытке СБУ завербовать российского журналиста

Департамент информации и печати МИД России призвал международное сообщество отреагировать на так называемую попытку Службы безопасности Украины завербовать журналистку "РИА Новости".

Об этом сообщает UNN.

В заявлении, размещенном на сайте ведомства говорится о том, что 2 июня Служба безопасности Украины пыталась завербовать корреспондентку "РИА Новости" в Литве Ирину Высокович, которая прибыла в Херсон освещать судебный процесс по делу руководителя портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вишинского, арестованного по обвинению в государственной измене.

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Отмечается, что со слов Высокович, 1 июня сотрудники СБУ подошли к ней возле входа в зал заседаний суда, посадили в машину и отвезли в участок Службы. Журналистка утверждает, что в течение нескольких часов ее допрашивали относительно профессиональной деятельности, и в итоге попытались завербовать, заставив подписать бумагу о готовности сотрудничать с СБУ и предоставлять информацию о сотрудниках "РИА Новости".

“Требуем немедленно освободить Кирилла Вишинского и снять с него все обвинения. Призываем профильные международные структуры и международное сообщество надлежащим образом отреагировать на ситуацию с Ириной Высокович”, – говорится в заявлении.

Напомним, 15 мая сотрудники СБУ провели обыски в офисе "РИА Новости Украина" в Киеве. Во время обысков был задержан главный редактор этого издания Кирилла Вышинского. По данным следствия, задержанный проводил в Украине подрывные информационные акции, за что получал деньги от России.

Позже Вышинскому объявили о подозрении в государственной измене, а 17 мая в Херсоне суд избрал журналисту меру пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца.