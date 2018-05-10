В МОН опубликовали разъяснения нового порядка зачисления учащихся в 1 класс
В Министерстве образования и науки Украины разъяснили новый порядок зачисления учащихся в 1 класс. Документ доступен для просмотра каждому.
7 мая сообщалось, что Министерство юстиции утвердило новый порядок зачисления учащихся в 1 класс.
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В Министерстве образования и науки обнародовали как новый порядок зачисления, так и письмо-разъяснение к нему.
Отмечается, что соответствующий документ был разослан руководителям учебных заведений и управлением образования.
Также подчеркивается, что текст утвержденного Порядка можно найти в Официальном вестнике Украины (№36 за 2018).
Источник: 24 Канал
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