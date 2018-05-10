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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

У МОН опублікували роз'яснення нового порядку зарахування учнів до 1 класу

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У МОЗ роз'яснили ситуацію зі вступом до 1 класу
У МОЗ роз'яснили ситуацію зі вступом до 1 класу / Соцмережі

У Міністерстві освіти та науки України роз'яснили новий порядок зарахування учнів до 1 класу. Документ є доступним для перегляду кожному.

7 травня повідомлялося, що Міністерство юстиції затвердило новий порядок зарахування учнів до 1 класу.

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У Міністерстві освіти та науки оприлюднили як новий порядок зарахування, так і лист-роз’яснення до нього.

Зазначається, що відповідний документ було розіслано керівникам навчальних закладів та управлінням освіти.

Також підкреслюється, що текст заюстованого Порядку можна знайти у Офіційному віснику України( №36 за 2018 рік).

 

Теги: Новини політики Новини України Діти Міністерство освіти та науки України Неповнолітні Освіта Реформа освіти
Джерело: 24 Канал
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