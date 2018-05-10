У МОН опублікували роз'яснення нового порядку зарахування учнів до 1 класу

У Міністерстві освіти та науки України роз'яснили новий порядок зарахування учнів до 1 класу. Документ є доступним для перегляду кожному.

7 травня повідомлялося, що Міністерство юстиції затвердило новий порядок зарахування учнів до 1 класу.

Читайте також: ЗНО-2018: розклад усіх іспитів

У Міністерстві освіти та науки оприлюднили як новий порядок зарахування, так і лист-роз’яснення до нього.

Зазначається, що відповідний документ було розіслано керівникам навчальних закладів та управлінням освіти.

Також підкреслюється, що текст заюстованого Порядку можна знайти у Офіційному віснику України( №36 за 2018 рік).